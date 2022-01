20 discos que cumplen 50 años en 2022

Bee Gees

Octubre/Londres. Antes de que la música disco renovara su estrellato, los Gibb ya se habían ganado un destacado lugar en la historia del mejor pop. Logro conseguido gracias a discos soberbios como 'Horizontal', 'Odessa', 'Idea' o este 'To whom it may concern' cuyo valor no ha hecho más que crecer con el tiempo. Mención especial para ese conmovedor inicio con 'Run to me', 'We lost the road' y 'Never been alone'.