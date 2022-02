'El buen patrón' busca resarcirse en los Goya tras perder el sueño de los Oscar

Todo está ya listo en el Palau de les Arts de Valencia para la gran fiesta del cine. Una ceremonia en la que 'El buen patrón', de Fernando León, busca resarcirse después de que su carrera hacia los Oscar haya quedado truncada esta semana. La película acerca de un empresario de provincias dispuesto a todo para que su fábrica de balanzas reciba un premio, una sátira sobre las relaciones laborales y la falta de conciencia de clase obrera, es la favorita para los Goya, con veinte nominaciones. Todo un récord en la historia de los Premios de la Academia: hasta ahora, 'Días contados', de Imanol Uribe, era la película con más candidaturas,19.

Los académicos deberán decidir si se quedan con esta comedia amarga o prefieren el drama que dirige Icíar Bollaín, que se ha adentrado en la cabeza de un etarra arrepentido y de una de sus víctimas en 'Maixabel'. La cinta, candidata a catorce galardones, explora el momento en el que, diez años después del asesinato de Juan Mari Jáuregui, uno de los asesinos pide entrevistarse con la viuda. La lista de las nominadas a mejor película continúa con 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, que es candidata a nueve 'cabezones'; 'Mediterráneo', de Marcel Barrena, a siete, y 'Libertad', de Clara Roquet, a seis candidaturas.

En el apartado interpretativo masculino, todas las quinielas dan como favorito a Javier Bardem, que da vida al empresario que protagoniza 'El buen patrón'. Bardem se las verá con Luis Tosar por 'Maixabel', Javier Gutiérrez por 'La hija' y Eduard Fernández, por 'Mediterráneo'. De ganar, sería doble la felicidad puesto que esta semana se ha visto nominado a mejor actor protagonista en los Oscar por su papel en 'Being the Ricardos'. Su esposa, Penélope Cruz, también acudirá a los Oscar nominada por su papel en 'Madres paralelas', rol que ya le brindó la Copa Volpi a la mejor actriz en el festival de Venecia. Es la favorita para la estatuilla con permiso de Blanca Portillo por 'Maixabel', Emma Suárez por 'Josefina' y la veterana Petra Martínez por 'La vida era eso'. En el apartado de mejor director, León, Bollaín y Almodóvar competirán con Manuel Martín Cuenca, responsable de 'La hija'.

Los de esta noche no serán unos Premios Goya más y no lo serán por dos motivos. El primero de ellos es que será la noche en la que se recupere el jaleo y el calor del patio de butacas, después de la sobria y celebrada ceremonia que el pasado año condujeron Antonio Banderas y María Casado, en la que solo los entregadores de los 'cabezudos' hicieron acto de presencia debido a la pandemia y los premiados agradecieron los galardones por videoconferencia.

El segundo es que la ceremonia no contará con ningún presentador al uso. «Habrá figuras de primer nivel como presentadores y presentadoras», pero el peso no recaerá sobre ninguno de ellos en concreto para llevar el ritmo, explicó el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso. Carmen Machi, Antonio Banderas, Ángela Molina, Nora Navas, Nathalie Poza y Paco Léon, entre otros, participarán en la ceremonia. Como todos los años, la música tendrá un papel muy especial en la gala, con las actuaciones de C. Tangana, Joaquín Sabina, Leiva, Luz Casal, Bebe, Jedet y Cristina Castaño.

La ceremonia se celebrará en el Palau de Les Arts de Valencia como cierre del 'Año Berlanga', con el que la Academia ha conmemorado el centenario del que es presidente de honor de la institución. A la 36 edición de los premios del cine español optan un total de 160 películas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. De estas 160 producciones, 82 son de ficción, 74 son documentales y hay 4 cintas de animación.