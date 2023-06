La dibujante catalana Luci Gutiérrez gana el Premio Nacional de Ilustración

La dibujante catalana Luci Gutiérrez (El Masnou, Barcelona, 1977) fue distinguida este jueves con el Premio Nacional de Ilustración, dotado con 30.000 euros. La ilustradora se ha hecho acreedora del galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, «por su excepcional trayectoria y por ser una de las artistas más sobresalientes en el panorama actual, referente de la ilustración española dentro y fuera de nuestras fronteras». El jurado alabó su «estilo limpio, en el que contrasta una línea muy depurada con una paleta de colores expresiva partiendo de una economía de recursos gráficos».

Esa impronta estilística ha quedado reflejada en libros como 'English is not easy' (Blackie Books, 2013) y 'Manual de autodefensa', en la misma editorial, además de animaciones, campañas publicitarias y trabajos para publicaciones internacionales como 'The New York Times', 'The Washington Post', 'Wall Street Jounal', o 'The New Yorker'.

El jurado, presidido por María José Gálvez, directora general del Libro, aduce que «Luci Gutiérrez es una de nuestras ilustradoras más transversales, que destaca por su lenguaje poliédrico y por una capacidad única para crear metáforas visuales». En el acta se destaca asimismo «su brillante discurso que conjuga la excelencia gráfica con el aporte de ideas», lo cual se traduce en una proverbial elegancia y humor inteligente, que se acompaña con un acusado compromiso social. Con una gran maestría, la autora ha acuñado un lenguaje propio «que ha abierto caminos para las generaciones recientes de la ilustración».

Gutiérrez ha indagado en las gentes de Nueva York, ciudad en la que vivido y a la que regresa en cuanto puede. En el libro 'English is not easy', da cuenta del hercúleo esfuerzo que invirtió para comunicarse con los angloparlantes. 'Manual de autodefensa' es su obra más personal, en la que explora sus miedos más acendrados, a través de los que proyecta una mirada lúcida, osada y llena de humor negro sobre «todas las mezquindades de este mundo horrible».

Gutiérrez estudió ilustración en la Escuela Massana de Barcelona en 2001.