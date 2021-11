Dial celebra la fiesta de la música en español con el corazón en La Palma

Tras varias suspensiones como consecuencia de la pandemia, Santa Cruz de Tenerife se volvió a convertir por unas horas en la capital de la música en español en la vigesimoquinta edición de los Premios Dial, en una noche en la que los artistas y el público mandaron su apoyo a la población palmera que sufre desde hace dos meses las consecuencias del volcán.

Pablo Alborán, Antonio Orozco, David Bisbal, Rozalén, Beret, Cepeda, Ana Guerra, David DeMaría, Vanesa Martín y Malú fueron los galardonados en los Premios Dial 2021, en los que también se otorgaron premios especiales por su trayectoria musical a Rosario y Raphael, quien recibió el premio de manos de su hijo Manuel Martos.

También fueron premiados Carlos Vives, Melendi y Camilo, aunque, al igual que Rosario, no asistieron al evento celebrado en la capital tinerfeña.

Los espectadores que completaron el aforo disponible en el Recinto Ferial de Tenerife también pudieron disfrutar de la actuación de artistas reconocidos que, sin ser premiados en esta ocasión, no se perdieron la gala, como Sergio Dalma, Álvaro Soler, Luís Fonsi, India Martínez, Antonio José o Dvicio, así como Estopa.

La gala tuvo una duración de casi tres y fue conducida por el presentador Luis Larrodera y la cantante tinerfeña Ana Guerra, quien abrió el espectáculo con un popurrí de algunas de las letras más famosas de los artistas invitados.

«Llevo 21 meses esperando a decir esto: buenas noches, Tenerife», fueron las palabras de bienvenida del presentador, que recordó que un día antes «de que empezase la pesadilla» en marzo de 2020 todo estaba preparado para los XXIV Premios Dial, edición que tuvo que suspenderse por la pandemia.

Las principales ovaciones de la noche se produjeron cuando, en sus dedicatorias, varios de los premiados se acordaron de todas las personas evacuadas en la isla de La Palma y de las que han perdido su vivienda a raíz de la erupción volcánica.

En esta línea, los 'Premios Dial' fueron el evento escogido por Melendi para estrenar su tema 'Virgen de las Nieves', un homenaje a los afectados del volcán de Cumbre Vieja y, además, una acción solidaria, porque todo el dinero que se recaude con esta canción irá destinado a las personas perjudicadas.

'Me olvidé de vivir', 'La vida es una canción', 'Entre sobras y sobras me faltas', '… y vuelo', 'Digan lo que digan', 'El último renglón', 'El paso del tiempo', 'Porfa no te vayas', 'La noche de San Juan', 'Se busca', 'Maneras de pensar', 'Te han visto llorar', 'Corazón descalzo', 'Dos veces' fueron algunas de las canciones que protagonizaron la gala.

En la gala también participaron algunos rostros conocidos de la televisión, como María Parrado, Dani Pérez, Dulceida, Manuel Martos, Andrea Guasch, Eduardo Rosa o Edurne.

En un año en el que la investigación ha resultado determinante en la lucha contra la pandemia, los Premios Dial han tratado de poner en valor el papel de la ciencia y, especialmente, de las mujeres científicas, con un premio especial recocido por la investigadora Inés Pérez Martín, en representación «las artistas de la ciencia».

En esta línea, parte de la recaudación obtenida en este evento por la venta de entradas se destinará a proyectos de investigación del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife, perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas.