El descarado homenaje a Agatha Christie de María Oruña echó el cierre a la Feria del Libro

La escritora María Oruña, encargada ayer de la clausura de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, hace «descarados y deliberados» homenajes a Agatha Christie, Gastón Leorux y Bruce Montgomery en su última obra, 'Lo que la marea esconde', todo un guiño a las novelas de finales del XIX y principios de XX de misterio de habitación cerrada, explica la organización en una nota de prensa. No solo los homenajea sino que conoce al dedillo sus biografías, como la de Agatha Christie y su paso por Gran Canaria, donde se reconcilió con la vida y nació su amor por la arqueología, lo que la llevó a conocer a su siguiente marido, así que la escritora gallega mostró su interés por el Hotel Metropole en el que se hospedó además de confesar que la ciudad antigua la ha conquistado.

«Estoy muy contenta en la Feria del Libro, me gusta mucho el ambiente y las ganas de los lectores, son mutuas», aseguró Oruña, ya que también añoraba cruzar miradas, opiniones y argumentaciones, y bucear en los pensamientos que genera un libro no solo es una oportunidad muy bonita, sino absolutamente necesaria. Oruña explicó que cada novela tiene que ser más ambiciosa que la anterior, debe subir un escalón más y no limitarse a reproducir la fórmula de la anterior, es el caso de 'Lo que la marea esconde', considerada por ello por la crítica su novela de thriller más ambiciosa.

Es una trama que tiene lugar en una goleta en la que se comete un crimen en una habitación cerrada por dentro «y hay que averiguar quién lo hizo y cómo lo hizo, pero sobre todo bucear en los motivos de todas las personas que odian a esa víctima, que parece que es odiosa, y comprobar cómo todos esos motivos no son más que un espejo» de lo que en realidad es cada personaje, apuntó Oruña, quien confesó estar encantada con la marcha de la obra, pues la primera tirada fue de 50.000 ejemplares y va de camino a la quinta edición.

Jacobo Bergareche habló de 'Los días perfectos' y en literatura infantil destacó Susanna Isern con 'Daniela pirata'

Las cartas de William Faulkner a su amante durante treinta años, y el fortuito hallazgo de esta correspondencia en Texas llevó a Jacobo Bergareche, productor de series como 'El Ministerio del Tiempo', a construir la trama de 'Los días perfectos' en torno al tedioso matrimonio del protagonista y a cómo hay que vivir para que cada día valga la pena. La obra se presentó en el ciclo Letras a Quemarropa de obras brillantes y autores desconocidos. En la jornada de ayer también participó Susanna Isern, una psicóloga que ha escrito 80 libros infantiles, algunos traducidos a 18 idiomas, y la siguen desde Estados Unidos o Corea. 'Daniela pirata' fue la obra que presentó ayer en la feria.