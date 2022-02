«No se debe dar una subvención por ir a un despacho y contar la idea»

Desde septiembre del año pasado, Rubén Zarauza, consejero delegado de la compañía Birdland Animation, preside el Clúster Audiovisual de Canarias. El anterior presidente, José Alayón, es el vicepresidente segundo. El comité ejecutivo lo integran: Ángeles Horna como vicepresidenta primera; Carmen Aguado como secretaria; Sebastián Álvarez de tesorero; y los vocales Mercedes Afonso, Jaime Romero, Chedey Reyes, Yurena Domínguez, Ramón Rodríguez y Mónica Pellejero.

-Desde el 9 de septiembre del pasado año es usted el nuevo presidente del Clúster Audiovisual de Canarias. ¿Qué valoración hace de sus primeros meses en el cargo?

-Siento aún pudor cada vez que alguien habla de presidente y miro a mi lado a ver dónde está ese señor listo y barbado que da ideas (risas). Es verdad que tengo una serie de amigos excepcionales que aportan mucho y son grandes compañeros de viaje. Estoy orgulloso porque el panorama audiovisual canario vive un momento muy interesante. Se están haciendo cosas muy interesantes desde hace años y creo que se ha llegado a un punto de inflexión con una mejor regulación de los incentivos fiscales. Por eso creo que estamos ante un panorama que no tiene comparación en toda Europa. Todo puede florecer. Hay talento, ganas y, aunque todo va lento, hay una intención política muy favorable. Sopla viento a favor. No todo es perfecto, pero se van limando asperezas con el Gobierno y Hacienda. Hay mucha receptividad, no solo por las alfombras rojas y por hacerse fotos en los estrenos, sino porque ven que se genera empleo e industria.

-¿Considera que el sector está cerca de alcanzar la madurez?

-Creo que sí. A nivel de servicios internacionales ya no se trata de una producción que viene y nos sorprende. Hay una recurrencia de películas americanas y de plataformas. También de festivales de cine y eso que estamos en plena pandemia. Se ha podido ver en salas el recorrido de películas canarias hechas por canarios y con buenas cifras de espectadores. La publicidad sigue también funcionando y en la animación, que es lo que más controlo ya que es el nicho de mi empresa, no paran de venir para estudiar si se instalan en las islas. Queda mucho trabajo por hacer, pero el camino se ha trazado muy bien y toca recorrerlo.

-Los incentivos fiscales son esenciales para que ese fruto maduro no se caiga. ¿Queda mucho por pulir en sus trámites y desarrollo, sobre todo cuando se trata de producciones nacionales?

-Quedan cosas de fondo. Los incentivos funcionan y funcionan bien. Están bien regulados. En mis propias carnes he visto este año que los inversores, que son los que te tienen que comprar el crédito fiscal, se acercan. Antes te veían con temor. La regulación ha hecho que esté todo más atado y quede muy poco en manos de la interpretación. El cambio radical que sí que hay que empujar es el del 36.1 con el 36.2. Para nosotros no tiene sentido que el incentivo de alguien que viene a rodar y su 'IP' no es nacional se pueda descontar a través de distintas fórmulas y por otro lado las producciones propias tengan que ir a un mercado, donde hay intermediarios que se lucran de ello -cosa que me parece muy lícita- y que hace que no haya certeza de que el incentivo te lo compren. Eso genera un punto de partida dramático, tiene costes, lo que hace que no todas las productoras puedan asumirlos, porque por el camino el incentivo se merma demasiado con las comisiones. Si lo pudieran hacer a través del Impuesto de Sociedades, pues sería ideal. Ese es el campo de batalla por el que vamos a pelear. Nuestro chascarrillo es: «¿qué queremos ser, China o Silicon Valley?». Es como, ¿qué prefieres ser, el dueño de 'Pocoyó' o producir 'Pocoyó' para otros'? El que lo hace para otros tiene un margen comercial, el que lo posee tiene todo el beneficio industrial, que es mucho mayor que el que genera solo producirlo.

-¿Eso explica que se haya frenado la llegada de producciones cinematográficas nacionales en los últimos meses?

-Claro. Si no está garantizado y tiene que pasar por intermediarios, se frena. Es una pena. Los 'services' internacionales sí que vienen porque, si lo haces bien, está garantizado. En el mercado cada vez hay más juego, pero no es fácil levantar un plan de negocio. Por otro lado están las subvenciones. Necesitamos presupuestos acordes a las primeras ligas. Sacamos pecho de que tenemos incentivos estupendos y por otro lado contamos unos presupuestos que rondan el millón o millón trescientos mil para todos los proyectos. Así, solo un 15 o 20% de los presentados logran tener éxito. Tener una subvención en tu región, lo digo tras haber trabajado en otros lugares como Madrid o Galicia, lo que hace es que sea una primera piedra para levantar la financiación. Si logras una subvención del Gobierno de Canarias para contenidos audiovisuales después será más sencillo lograr la del Ministerio de Cultura a través del ICAA. Con las reglas de juego que está poniendo el Gobierno de Canarias, que son interesantes porque te otorgan más puntos si ruedas aquí con talento de aquí, se logrará que la producción se lleve a cabo casi íntegra en las islas, gastando aquí la financiación que consigues fuera. Ahora, por ejemplo, saldrá un fondo de coproducción, que es otra de las peticiones que hizo el sector. Es algo muy interesante pero todavía hay que aumentar más el presupuesto destinado a las ayudas.

-Si aumentan esas cuantías será más factible que producciones locales se beneficien de los incentivos fiscales, que es otra de las viejas aspiraciones de un sector que no suele lograr los topes que se exigen.

-Es una mezcla. Hay un tope de dinero público (subvenciones e incentivos). Depende de si es animación, imagen real o nuevos realizadores. Pero se puede ampliar el espectro de esa financiación para asegurarlo. Te hace más fuerte, pero para eso hay que tener más presupuesto. A nivel particular, no como presidente del Clúster, creo que las ayudas hay que compartimentarlas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más factores y no es justo que los que abren el audiovisual, los cortometrajistas y documentalistas que llevan años, de repente se vean desplazados por empresas más grandes, incluida la mía, que puedan conseguir proyectos más formados a la hora de conseguir puntos. Hay que lograr que el ecosistema siga vivo. No se puede hacer solo animación, documentales o ficción. Hay que hacer de todo y para lograrlo hay que asegurar un número de cortos y documentales al año. Es un sector que necesita vivir. Hay modelos a seguir, no me invento nada. Ya se hace en otras autonomías para que la industria crezca a todos los niveles, no solo en un apartado concreto. Los cortometrajistas serán en un futuro los directores o guionistas de uno o varios largos y el que hoy hace un documental mañana hará ficción o a la inversa.

-Un camino a seguir, que salvo excepciones se ha explorado poco aquí, es el de las coproducciones, acudiendo al exterior en busca de financiación...

-Es lo que hace falta. Abres horizontes, la industria canaria se da a conocer y además traes capital para las islas. Creo que este año hay un par de producciones con Galicia que han funcionado muy bien, tanto a nivel de producción como de participación en festivales. Desde el Clúster queremos promover foros de coproducción bilaterales. Que se conozcan nuestras ideas y que conozcamos las de otros para producirlas juntos o desde aquí.

-Siempre ha sido una asignatura pendiente lo de saber venderse fuera...

-Poco a poco se va logrando abrir y superar ese miedo que no sé si es muy canario o muy español. Aquí podemos hacer cosas tan interesantes como en otros lugares. Un ejemplo es 'Rendir los machos', de David Pantaleón, que ves que funciona, que viaja por el mundo y que tiene un componente cultural canario que se entiende perfectamente fuera. La gran riqueza es cuando haces algo desde lo local y acaba siendo global.

- ¿El trabajo realizado en los últimos años a nivel de formación ha sido importante para este avance?

-Sin duda. Hay una relación deliciosa. Cada año desde las instituciones nos preguntan qué hay que fortalecer a nivel de formación. Su trabajo es promover la economía y por tanto qué cursos se pueden hacer de primer y de segundo nivel para formar a la población. No solo para empezar, sino para profesionalizar cada vez más lo que ya tenemos. Una de las misiones del Clúster es proponer. Ahora estamos con la Aceleradora de Proyectos, que está apoyada por el Ministerio de Cultura, y que es una idea estupenda. Tenemos que seguir generando grandes profesionales para los próximos años. Ya los hay y tienen que acompañar a los nuevos.

-Dicen que se aprende de verdad rodando.

-Así es. Esto es un oficio.

-En los últimos años, todos los que vienen de fuera a rodar destacan el nivel de los profesionales que hay en las islas. ¿Es para tanto o no?

-Hay mucha producción. Hay picos en los que las producciones tienen que retrasar los rodajes porque todos los técnicos están rodando. Nunca he escuchado a alguien que diga que no rueda en Canarias porque no hay capacidad técnica o creativa. Igual lo que no se encuentra es capacidad económica.

-¿En el punto de inflexión del que hablaba antes serán claves los estudios que el Cabildo de Gran Canaria construye junto a Infecar?

-Sin duda. Lograrán que no solo vengan a rodar por las localizaciones naturales. Vendrán de forma recurrente. Se está orquestando todo muy bien, para que no solo sea un plató para los de fuera sino también para los de aquí. Pronto se verá el retorno.

-El sector se movilizó hace unos años para protestar ante una serie de subvenciones a dedo, al margen de la concurrencia a la que acude el resto. ¿Cómo lo ve?

-Sectorialmente es un agravio que no se puede consentir. Existen unas reglas del juego para todos y lo que se necesita es incrementar esos presupuestos. Se tiene que evitar dar ayudas sin un protocolo para su justificación. Me duele más cuando creo que la partida que existe por parte de los cabildos y el Gobierno de Canarias no es suficiente. Otra cosa es si estamos boyantes y te presentan un proyecto estupendo... pero aún así se debería abrir un concurso. Se puede tener una idea por parte de una administración. Entonces, que haga un pliego y abra la posibilidad para que los productores y creadores planteen su proyecto. Después que se decanten por el mejor, según los criterios establecidos. Pero que no se lo den a alguien que va al despacho y cuenta su idea. Y seguro que esa idea es muy buena... pero el cauce para financiarlo fastidia al resto del sector.

-¿Han hablado al respecto con las administraciones?

-Estamos en ello. Creo que lo entienden. Como ha sucedido a nivel cabildos y Gobierno, las respuestas son diferentes. Pero tenemos que lograr que entiendan que están en su derecho de hacer lo que quieran, pero si quieren conocer la opinión del sector tienen que saber que eso no es lo que nos hace crecer. Tiene que haber unos cauces iguales para todos. Mi proyecto no puede salir porque tenga mayor cercanía con alguien en concreto. Tiene que salir adelante por su calidad artística e industrial. Para eso existen unos sistema de regulación. Se puede estar más o menos conformes con los mismos. Pero nos regulan a todos por igual.

-¿El sector está unido?

-Creo que más cada vez. Es cierto que llevo aquí poco más de tres años, pero sí que veo muchas ganas de que todo se regularice para todos. Eso me impulsó a dar este salto a la presidencia del Clúster, para ajustarlo todo y que gane el mejor. Si no, no me hubiese metido en este berenjenal. En el sector hay distintos puntos de vista en algunas cosas, como es lógico, pero vamos de la mano a hablar con las administraciones.