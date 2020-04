David Tejera, «un contagiado cualquiera»

No había puesto un solo tuit desde 2018, pero la irrupción del coronavirus hizo que el periodista David Tejera, que fuera pareja de doña Letizia y presentador de ‘Noticias Cuatro’, volviese a la red social. Así, el 12 de marzo se mostraba crítico cuando los medios de comunicación remitían a los 3.000 casos oficiales con los que contaba España. «Si no te analizan no hay positivo. La cifra de 3.000 es de broma», escribía.