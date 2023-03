David Chipperfield gana el Pritzker

David Alan Chipperfield (Londres, 1953) es el ganador del Premio Pritzker 2023, considerado el 'Nobel' de la arquitectura y dotado con 100.000 euros. El arquitecto británico que devolvió la vitalidad a la isla de los museos de Berlín es uno de los grandes de su oficio y ha trabajado con otros grandes maestros. Muy vinculado a Galicia, donde ha levantado una casa en Corrubedo (A Coruña), tiene estudio en Santiago de Compostela y es autor del edificio Veles i Vents en Valencia. Durante cuatro décadas, ha firmado más de cien obras de muy distinta tipología y escala, desde edificios cívicos, culturales y académicos hasta residencias y planes urbanísticos en Asia, Europa y América del Norte.

Con el galardón recibirá además del reconocimiento a su talento,un jugoso cheque y una medalla de bronce. Pero el gran honor es entrar en un selecto club con miembros como Philip Johnson, James Stirling, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Oscar Niemeyer, I.M. Pei, Norman Foster, Rafael Moneo o Tadao Ando.

«Diseñar no es inventar colores y formas. Se trata de desarrollar una serie de preguntas e ideas que tienen cierto rigor y consecuencia. Y si puede hacer eso, no importa qué camino tome, siempre y cuando lo haga bien y haya sido consecuente en el proceso», asegura este diseñador que devolvió el esplendor al complejo museístico del corazón de Berlín y que colocó el busto de Nefertiti bajo una estilizado cono-chimenea de ladrillo el museo Nuevo de Berlín.

Chipperfield nació en y se crió en una granja rural en Devon, al suroeste de Inglaterra. Se graduó de la Escuela de Arte de Kingston en 1976 y de la Escuela de Arquitectura de la Asociación Arquitectónica de Londres en 1980, donde forjó su espíritu crítico, reconsiderando el potencial de cada elemento para ampliar cada proyecto más allá de la tarea en sí.

Trabajó con maestros como Douglas Stephen, Norman Foster, (Pritzker, 1999), y el difunto Richard Rogers, (Pritzker, 2007), antes de fundar David Chipperfield Architects en Londres en 1985, un estudio que abrió sucursales en Berlín (1998), Shanghái (2005 ), Milán (2006) y Santiago de Compostela (2022). Muy vinculado a Galicia, donde pasa largas temporadas, diseñó y levantó su propia casa en la localidad coruñesa de Corrubedo

Su carrera comenzó en la londinense Sloane Street, diseñando un interior comercial para el difunto Issey Miyake, lo que lo llevó a trabajar en Japón. El Museo del Río y el Remo (Henley-on-Thames, Reino Unido, 1989–1997) fue su primera gran obra en su país natal. Uno de su grandes éxitos ha sido la reconstrucción y reinvención del Neues Museum (Berlín, 1993–2009) y la recién construida James-Simon-Galerie (Berlín,1999–2018) dos edificios esenciales de la isla de los museos de la capital alemana.

«La realidad es que los buenos edificios provienen de un buen proceso y un buen proceso significa que estás comprometiéndote y colaborando con diferentes fuerzas» asegura este brillante profesional que ha hecho de la colaboración con otros colegas algo primordial.

«Creo que la buena arquitectura proporciona un escenario, está ahí y no está ahí. Como todas las cosas que tienen un gran significado, están tanto en primer plano como en segundo plano, y no estoy tan fascinado por el primer plano todo el tiempo», asegura. «La arquitectura es algo que puede intensificar y apoyar y ayudar a nuestros rituales y nuestras vidas. Las experiencias en la vida hacia las que me inclino y que más disfruto son cuando las cosas normales se han vuelto especiales en lugar de donde todo se trata de lo especial» es otra de sus declaraciones de intenciones.