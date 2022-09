Dave Grohl llora por Taylor Hawkins en el regreso de Foo Fighters

La emoción le pudo y le paralizó. Dave Grohl, vocalista y guitarra de Foo Fighters, rompió a llorar durante el homenaje del grupo a Taylor Hawkins, batería de la banda fallecido el pasado mes de marzo a los 50 años. Fue en la noche de sábado, en un concierto de homenaje a Hawkins que reunió en el estadio de Wembley a artistas como Paul McCartney, Liam Gallagher, The Pretenders, Stewart Copeland (The Police), Brian Johnson (AC/DC), Kesha, John Paul Jones (Led Zeppelin) o Roger Taylor y Brian May (Queen), entre muchos otros.

Grohl no pudo contener las lágrimas al cantar 'Times Like These'. Era la primera vez que lo interpretaba sin su «hermano y amigo», y su voz se quebró. El público consoló al enmudecido cantante con una cálida ovación hasta que pudo retomar la canción.

El hijo de Hawkins, Shane, de 16 años, cogió las baquetas para interpretar a la batería el tema 'My Hero' junto a la banda de su padre. El homenaje suponía el regreso de la formación a los escenarios después de cinco meses en silencio por la muerte de Hawkins, fallecido de forma repentina el 25 de marzo en la habitación de un hotel en Bogotá, donde la banda debía actuar.

Foo Figthers decidió cancelar su gira y no volvió al escenario hasta el pasado sábado, en el que era el primero de los dos conciertos en memora de su batería. El último de la minigira será el 27 de septiembre en Los Ángeles y han confirmado su participación Alanis Morissette y Red Hot Chili Peppers.

Decisivo

A pesar de no estar en la formación inicial, Hawkins fue decisivo para la creación de de Foo Fighters y uno de sus motores. Él incitó a Grohl para fundar la banda. La muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, legendario grupo al que perteneció Grohl, fue un duro golpe para él y llegó a plantearse dejar la música. Pero en 1994 fundó Foo Fighters y tres años más tarde Hawkins se incorporaba como batería.

«Taylor y yo somos como hermanos. Los dos somos mejores amigos. Encuentras pocos mejores amigos en esta vida. Taylor y yo fuimos separados al nacer», decía Grohl de su colega, a quien en 2005 dedicó la canción 'On the Mend' para agradecer a Hawkins su apoyo para superar las adiciones, después de que en 2001 una sobredosis de heroína casi le costara la vida.

El informe de toxicológico realizado en Colombia localizo una decena de sustancias en el cuerpo de Ha de Taylor Hawkins, incluidos opiáceos, marihuana y antidepresivos. Pero los forenses no determinaron que la mezcla de drogas fuera la causa de la muerte del músico.