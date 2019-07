Dania Dévora se anota otro éxito con el festival de soul del Sur

La apuesta por la música en la playa, en pleno verano, y en un lugar de fácil acceso y donde hay la garantía de no molestar a prácticamente nadie sigue dando buen resultado. Es una de las conclusiones, a modo de balance, del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que cerró ayer sus puertas en el sur de Gran Canaria con muy buen sabor de boca.

La productora Dania Dévora, uno de los referentes del mundo de la producción artística dentro y fuera de Canarias, ha conseguido que este certamen se haya consolidado en el calendario veraniego de Gran Canaria y del archipiélago en general. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana valora asimismo tanto la acogida del público como la calidad artística y la ausencia de incidentes, algo que exige cada vez más el espectador.

Ya en la primera jornada de Maspalomas Costa Canaria Soul Festival el público superior al de arranque en las ediciones anteriores. El público disfrutó ese día con la calidez de la voz de Steffen Morrison, encargado de abrir una noche, que conforme avanzaba se fue llenando de cómplices en la arena. La energía de Khyla B. fue transmitida al público que bailaba y seguía cada una de las invitaciones que hacía la artista, acompañada de la orquesta de Anthony Paul. Wendy Moten no dejó al público indiferente, sobre todo cuando homenajeó a Aretha Franklin con Think, momento en el que toda la playa se convirtió al unísono en un canto a la libertad. El broche de oro lo puso Tony Wilson, apodado por el propio James Brown como su joven sucesor, que, acompañado por la violinista Judy Ley, con su puesta en escena, no dejó a nadie indiferente.

El sábado fue el turno del Dj Neketan PD, y las actuaciones de Patricia Kraus, Annika Chambers, Chilly Bill Rankin y LaRhonda Steele.

La velada musical del sábado se prolongó hasta la madrugada del domingo, con un público nuevamente entregado.