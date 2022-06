Cuca Escribano: «Del proyecto de 'El síndrome del copiloto' he salido transformada»

Al proyecto teatral de 'El síndrome del copiloto' entró una Cuca Escribano y del mismo ha salido otra Cuca Escribano. Tanto por la reflexión que desarrolla la obra como por lo que ha significado para la actriz madrileña su implicación como coproductora en una pieza que este martes, a partir de las 20.00 horas, se representa en el Auditorio Teatro de Agüimes dentro de la primera edición del Mapas Fest.

La actriz confiesa que, en el fondo, ha experimentado algo muy parecido a lo que sufre en sus carnes Marina, la protagonista de esta obra escrita y dirigida por Vanessa Montfort. «De pronto me vi produciendo y reconozco que he sentido bastante miedo por si iba a ser capaz de llevar el proyecto adelante. Por si lograba inversores, dinero para el equipo... he atravesado una tormenta y en algunos momentos, no me consideraba capaz de hacerlo, como le sucede a Marina. El texto de Vanessa lo estaba leyendo desde más de un año antes, pero hasta que no me metí dentro no me tuve estos miedos. Al final todo ha salido muy bien. He salido transformada», apunta orgullosa ya en Agüimes tras la representación del montaje, el pasado día 11, en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

'El síndrome del copiloto' adapta sobre las tablas la exitosa novela 'Mujeres que compran flores', de la propia Vanessa Montfort. «Soy amiga de ella desde hace tiempo y en una cena me comentó que tenía medio escrita la obra a partir de su novela. Le dije que si levantábamos el proyecto y aquí estoy», rememora entre risas.

El doble viaje de Marina

La obra arranca cuando Marina decide cumplir el último deseo de su marido antes de fallecer: que cruce el estrecho de Gibraltar en su velero para arrojar sus cenizas en Tánger. «Ella se encuentra en un momento crucial que va a generar un giro de 180 grados en su vida. Durante ocho días de navegación tendrá que enfrentarse a una tormenta de los elementos, lo que no es fácil, y también a una emocional. Verá que siempre ha estado sentada en el asiento del copiloto, dejándose llevar por las decisiones que él tomaba. Durante esa travesía le reprochará muchas cosas a su fantasma y ella misma se colocará en otro lugar», avanza la actriz que comparte escenario con Miguel Ángel Muñoz, que encarna a ese marido que se aparece durante la travesía.

«Nadie es capaz de tomar la decisión que toma Marina sin remangarse», subraya Cuca Escribano.

«Unas veces nos dejamos llevar por miedo, otras por comodidad y otras veces por el entorno. La obra no se posiciona. Ni siquiera es una obra feminista, porque es algo que le pasa a hombres y a mujeres, que nos dejamos llevar en pos de los sueños de otros y hasta que no se produce una muerte, un cambio de trabajo, un despido u otra situación traumática, no decidimos coger el timón y cambiar de rumbo. Y no resulta fácil, porque si antes no te has ocupado de tu propia vida, hacerlo sobre la marcha es complicado», explica.

Conecta con el público

Desde su estreno en abril en los Teatros del Canal, este montaje ha recibido una gran respuesta por parte del público.

«Muchos al salir nos dicen que les ha hecho pensar. Algunos nos dicen también que han llorado, pero que como el final es esperanzador, han conectado muy bien con Marina y se han ido en paz», dice la actriz en torno a este montaje cuya gira para en agosto y desde septiembre volverá a recorrer el país hasta junio de 2023.

Elogios para Muñoz

La actriz Cuca Escribano es todo elogios hacia su compañero de reparto, Miguel Ángel Muñoz. «Es una maravilla de compañero y estoy muy a gusto con él. Nos conocíamos, pero no habíamos trabajado nunca juntos. Es la tercera función que hace con Vanessa y desde que leyó el texto le dijo que sí. Desde el primer momento ha estado súper a favor y en un momento de la obra tiene un monólogo que pone la piel de gallina. Es alguien muy cariñoso, cuidadoso y generoso», asegura la intérprete.

Escribano considera clave esa buena conexión emocional para que los montajes teatrales lleguen a buen puerto. «En el sector audiovisual es distinto, pero si en una obra de teatro que va de gira no hay buena sintonía entre los actores, al final el público lo nota», defiende.

Reconoce que el texto de 'El síndrome del copiloto' es complicado para los actores, pero ambos tienen sus trucos para mantenerlo fresco.

«Si llevamos más de diez días sin hacerla, nos llamamos por teléfono y vamos pasando todo el texto, lo que nos lleva unos 40 minutos. Miguel Ángel es un multitareas, está en mil cosas, pero siempre saca tiempo para hacerlo, hasta en los lugares más sorprendentes. Es un gran profesional», reitera.