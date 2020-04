¿Cuál es el himno del confinamiento?

Un café pendiente

Así que tenemos un tema con más de tres décadas que ‘resucita’ ahora con toda la fuerza debido a la COVID-19. Se podría decir que su éxito aplastante como himno se debe a que varias generaciones la conocían ya y la tarareaban de corrido antes de que estallase la crisis... Pero no crean. Hay temas nuevos, creados ex profeso a raíz de la pandemia, que le siguen muy de cerca los pasos al ‘Resistiré’ y su montón de versiones. El caso más claro es el ‘Volveremos a brindar’ de la no muy conocida Lucía Gil. Su voz nos abrazó y emocionó en los primeros compases de esta pesadilla, cuando nuestra vida cambió de un día para otro y estábamos aún aturdidos por lo que suponíamos (y nuestra imaginación se quedó muy corta) que se nos venía encima. Esta canción llegó a nosotros a través de las redes sociales y YouTube (3,6 millones de visitas lleva). «Volveremos a encontrarnos. / Volveremos a brindar. / Un café queda pendiente en nuestro bar. / Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, / ya no habrá una pantalla entre los dos», reza el pegadizo estribillo, que resume muy bien el deseo común de volver a estar con las personas que son importantes en nuestra vida.