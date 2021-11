Clara Peya: «El piano me ha salvado»

Equilibrio entre la música, la poesía y la transformación social

Los mensajes contundentes de sus temas, unido a su coherente compromiso como activista, denotan que tiene una perspectiva y una dimensión de la creación como herramienta o instrumento transformador para provocar cambios. «En mis proyectos intento encontrar el equilibrio entre música, poesía y transformación social. Una mezcla que me cuesta mucho encontrar desde hace tiempo. De alguna manera, mi público es de clase media para que me programen en el circuito de teatros. Además, el tipo de música que hago, aunque no pienso que sea elitista, no es una música para todos. Soy muy consciente de quién soy y de lo que hago, por lo que tengo que navegar entre no perder mi personalidad y, a partir de mi música, intentar también colectivizar mi mundo más interior o egocéntrico», sostiene.

«Una manera de hacerlo es mostrando las vulnerabilidades y debilidades. Creo que cuando alguien se abre y se muestra a los demás genera mucha más empatía hacia fuera y más gente puede sentirse identificada con su discurso. Hay muchos temas tabús de los que tú hablas en primera persona y eso ayuda a la gente a verlo de otra manera. Y eso es muy potente. Mostrar las vulnerabilidades nos hace fuertes, no sólo individualmente, sino también colectivamente. Cuanto más se visualizan las debilidades, mejor se pueden combatir de manera colectiva, porque un problema que no se manifiesta, no se puede combatir», añade.