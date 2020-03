«Yo soy cero estrella. Mi vida es Mercadona y Carrefour»

— Tras el éxito de Hierro y los premios por su interpretación de la jueza Candela Montes imagino que el último año haya sido un sin parar.

— Eso es hacia afuera. Para adentro no. El año pasado trabajé en febrero, luego en verano... Creo que ha sido mucho ruido pero yo hago una vida normal. Yo me levanto, colegio, pienso si el niño ayer comió pescado hoy le toca otra cosa, o sea, mi vida no es especial. Y para ir a La Resistencia, me coge un chófer en mi casa, voy hago la cosa, vuelvo y lo acuesta. Yo soy cero estrella. Mi vida es Mercadona, Carrefour y las normalidades de la vida. Por eso, cuando alguien me dice estás de moda, les digo que no.

— Y luego llegó La Resistencia, donde se ha ganado un buen número de fans, ¿cómo ha sido ese paso?

— Eso ha sido otro momento muy fantasía para mi en mi vida profesional. No veas como extraño a Broncano y todo el equipo. Yo nunca había hecho tele ni nada de eso y me parece muy divertido.

— Pese a esa normalidad que dice que tiene su vida sí habrá notado más popularidad y que la paren por la calle.

— Ahora a mí lo que me hace mucha ilusión es que los adolescentes, que son las personas que más me gustan del mundo porque es la etapa más maravilla, en la que peor te trata la sociedad y donde tú tienes que decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida, me reconozcan y las cosas que me dicen. Es gente que me importa sobremanera y son consumidores de La Resistencia y de repente ven a una señora mayor, que no conocen y me gusta lo que me dicen. Aparte de que me manden penes erectos a mi cuenta de Instagram, que también me hace gracia, porque pienso, fíjate la gente joven, qué loca. Esto una mujer no lo haría nunca, son cosas de su género. Bueno, que es gente que me gusta mucho y si a todos los de La Resistencia los llevó a la serie Hierro, a la plataforma pues me doy con un canto en los dientes.

— ¿Qué cree que es lo que les engancha a los adolescentes de Candela Peña? ¿Su espontaneidad y la capacidad de decir las cosas sin tapujos?

— Que soy un mito erótico, que me he convertido en Nadiuska (se ríe a carcajadas). No, lo digo de broma. Será que ven a una señora mayor que habla normal. Me cuentan que la gente en la tele controla lo que dice, que ya me gustaría a mi controlarme, y quizás como yo no lo hago es lo que les gusta.

— ¿Qué quiere ahora Candela Peña?

— Quiero dinero y portadas. Y cuando hablo de portadas no hablo de la mía sino de muchas mujeres porque nosotras, las normales, somos las que consumimos la televisión, las que leemos los libros, las que compramos las revistas y queremos que nos cuenten cosas a nosotras. Por eso la jueza Candela ha gustado tanto porque las mujeres se ven reflejadas en ella. Mujeres monomarentales con niños que no pueden ni echar un polvo hay muchas.

— ¿Va a tener la jueza Candela alguna alegría para el cuerpo en Hierro?

— No hay alegría para el cuerpo pero sí te digo que se masturbaba bastante en la primera parte y no lo montaron. Ella el succionador ya se lo ha tenido que comprar (se ríe a carcajadas) porque aquí sola qué va a hacer esta mujer.

— ¿Qué le gusta de la jueza? ¿Su independencia de los hombres?

— Esa es la cosa que más me ha gustado del personaje y que me gustaría que se mantuviera a lo largo de las temporadas. Una mujer que se sostiene sola y no necesita a nadie. Por eso digo que a estas mujeres nos gusta vernos en los sitios. Queremos portadas de revista. En ellas no solo deben estar otras actrices que tengan otros cánones para otros. Hasta ahora la prensa de la cultura me ha tradado mejor que la de la moda pero ya haré que eso cambie.

— ¿Siente algo de responsabilidad por ese papel de mujer referente?

— No, no. Yo no soy representante de nada ni quiero ir a charlas de nada. Mi opinión es la mía y si la compartes genial pero no me voy a abanderar de nada. Yo solo soy una señora que cuenta cuentos y realidades que no existen y soy, aparte, la herramienta para contar historias de otros. Mi serie la haré pero yo a lo que me decido es a ser actriz. Soy el bufón de la corte no la que manda en la corte ni quiero serlo.

— ¿En qué consiste la serie que está preparando?

— Estoy haciendo el desarrollo de una serie que llevamos muchos años pero que ahora camina con fuerza porque una plataforma nos ha pagado desarrollo. Se llama Puerto y Camino y habla de mujeres. Tengo la sensación de que las mujeres en la ficción española siempre es desde la perspectiva de pobrecitas de ellas. Los grandes personajes son madre mía, una pena, un sufrimiento y yo quiero hablar de mujeres que han renunciado a la vida convencional, a la maternidad... para ser altas ejecutivas. Son dos personajes, una de ellas, es ejecutiva de Canal8 Deportes y la otra dirige una revista que se llama Ellas y que pertenece a un grupo editorial que, aunque ella no está de acuerdo, tiene que poner en portada a quien le digan. Y quiero hablar de ellas. Yo soy Puerto y Camino es Pilar Castro. Y va a ser una absoluta fantasía.

— ¿Qué plataforma está detrás?

— Solo puedo decir que estoy muy golosona para muchas plataformas no solo en la que estoy aunque en la que estoy es la que quiero. Digamos, que yo me dejo querer pero soy fiel. No soy promiscua.

— Al hilo del tema de la mujer me gustaría preguntarte por la violencia de género y su opinión por lo que está sucediendo en España.

— Tengo una opinión muy formada pero no la quiero compartir. Lo único que quiero compartir es que una mala persona no puede ser referente para un hijo. Y se debe castigar a esas personas.

— ¿Ha aprendido algo de la jueza?

— Que no me saco la carrera de Derecho ni las oposiciones de jueza ni muerta. Hay que estudiar muchísimo. Para mi como actriz es importante entender los textos de los personales y entender a la jueza Candela con esos textos jurídicos, cuesta.

— Respecto a Canarias, ¿volverá tras Hierro?

— Amo Canarias. Soy absolutamente canaria. Mis directores fetiche son Felix Sabroso y Dunia Ayuso, que me han dado lo más importante de mi carrera. Y cada vez que vengo a Canarias sé lo que va a pasar en mi vida en diez años. Cuando vine a rodar La isla interior sabía que venía un tsunami negro, tan negro que incluso falleció Dunia. Cuando vine a rodar Hierro sabía que venía el mejor momento de mi vida.