Y Hollywood se mudó a Madrid

Madrid abrió ayer un álbum con una selección de fotografías que testifican cómo la capital y otros lugares de la región congregaron durante varios años de la mitad del siglo veinte a muchos personajes esplendorosos del cine de Hollywood.

Se trata de 148 fotografías, en blanco y negro casi todas, que conforman la exposición MAD About Hollywood, con la mayoría de sus imágenes inéditas, procedentes de los archivos de la Agencia Efe, de la Comunidad de Madrid, de la Biblioteca Nacional, de Getty Images, del diario ABC o del fotógrafo Gianni Ferrari.

La exposición, de la que ha sido comisaria Esperanza García Claver, se puede visitar hasta el 14 de octubre en la madrileña Sala El Águila.

Madrid acogió gran parte de las producciones del cine estadounidense cuando el mundo de Hollywood decidió salir de Estados Unidos para rodar también en Europa.

Según el folleto que presenta la exposición, los cineastas de Hollywood acudieron a rodar a Madrid por «la variedad de escenarios y de paisajes naturales, los bajos costes técnicos y humanos (extras), las facilidades para obtener licencias de rodaje y la cercanía a la capital, con un gran atractivo para los actores y agentes».

La colección fotográfica, dividida en las secciones Off the set y On the set, muestra a los grandes de la época en sus desplazamientos y actos en Madrid, a su llegada a Barajas, de compras, de bares, en el Museo del Prado, en fiestas o durante los rodajes, con sus ropas de caracterización o en ruedas de prensa. En una de las imágenes del fotógrafo de Efe Jaime Pato aparecen Audry Hepburn y Mel Ferrer a su llegada a Madrid el 7 de julio de 1965, ella con una libreta en sus manos con el título Consejos de viaje para España.

En el álbum del cine mundial en Madrid también aparecen, entre muchos otros, Ava Gardner con Luis Miguel Dominguín, Orson Welles, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Anthony Mann y Charlton Heston de visita por el Castillo de Manzanares el Real, o Sofía Loren rodando en los estudios de Samuel Bronston en Las Matas.