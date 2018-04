Un retrato iraní y muy universal

El protagonista de Sin fecha, sin firma, Amir Agha’ee, tira de un dicho popular iraní que se asemeja a lo que se conoce como efecto mariposa para explicar el mensaje implícito que lleva esta película que se estrenó ayer dentro de la competición del 18º festival grancanario.

«Un insecto o bicho puede sobrevolar el mar y no pasa nada, pero en otra parte de ese mar se produce una tormenta», explica este actor que, en la ficción que dirige Vahid Jalilvand, da vida al médico forense Nariman.

«Las personas pasan muy rápido. Pero hay cosas que no se van con la misma velocidad. Mi personaje no tiene la culpa en el accidente de tráfico en el que se ve involucrado, pero una familia acaba perdiendo a un hijo. Este accidente tan pequeño tiene la capacidad de destruir una sociedad también pequeña, como es esa familia», explica este actor que se mostró ayer «muy agradecido» con el festival por incluir este largometraje dentro de su programación.

Desde su punto de vista, una situación «tan grande y compleja» como la que viven los protagonistas de Sin fecha, sin firma no atañe a una sola persona, sino a todo el país. En este sentido, considera que la película realiza un retrato de la sociedad iraní contemporánea. Sin ir más lejos, apunta, se trata de la segunda entrega de la trilogía social que filma Vahid Jalilvand.

Señaló también que la historia que cuenta la película se puede trasladar perfectamente a otro enclave. «Lo que pasa sucede en Irán, pero sucede también en Madrid y en cualquier otro sitio del mundo».

Para encarnar al doctor Nariman, Amir Agha’ee tuvo que superar dos retos mayúsculos, reconoció ayer.

Por un lado, su propia «fobia» a los hospitales, que se incrementaba porque la película se rodó en un recinto sanitario real, que mantuvo en otra parte su actividad habitual. El otro reto fue dar vida a un personaje con el que no comparte mucho. «Si yo hubiese sido el director, no me habría dado el papel, porque mi personalidad es muy distinta», dijo entre risas.