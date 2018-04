Tribeca abre nueva edición con récord de directoras y evento de "Time's up"

Durante los próximos doce días, el festival cofundado por el actor Robert de Niro tras el 11-S presentará una selección de 96 películas y reunirá a algunas de las estrellas más admiradas del panorama cinematográfico en tertulias, galas y otras actividades.

Según los organizadores, el 46 % de los filmes (44 en total) están realizados por mujeres, un porcentaje sin precedentes en las 17 ediciones de Tribeca, y ejemplo de ello son los dos estrenos mundiales que abren y cierran el festival: "Love, Gilda", de Lisa D'Apolito, y "The Fourth Estate", de Liz Garbus.

La pieza central de este año es la película "Zoe", del estadounidense Drake Doremus, un romance de ciencia ficción de estreno mundial que convertirá a Léa Seydoux y Ewan McGregor en los nombres más solicitados ante los "flashes" de la alfombra roja.

Entre las celebridades que llenarán de "glamour" el barrio neoyorquino de TriBeCa están Ethan Hawke y Noomi Rapace, que estrenan "Stockholm", del cineasta Rob Budreau; o Sarah Jessica Parker, Common y Taylor Kinney, que protagonizan "Blue Night", de Fabien Constant.

También aparecerá Evan Rachel Wood, uno de los personajes emblemáticos en la esperada nueva temporada del "western" de ciencia ficción "Westworld"; Dree Hemingway ("In a relationship"), Antonio Banderas ("Picasso"), o Jamie Dornan y Jemima Kirke, protagonistas del drama romántico "Untogether", de Emma Forrest.

Entre las cintas relativas a las mujeres, temática dominante de esta edición, debutan este año "All About Nina", de la española Eva Vives, que sigue la carrera de una cómica (Mary Elizabeth Windstead); o "Duck Butter", del puertorriqueño Miguel Arteta, que explora una íntima relación de 24 horas entre dos féminas.

Otras piezas particulares son el documental "Horses: Patti Smith and her Band", que irá seguido de una actuación de la rockera; o "The American Meme", que presenta entre bastidores las vidas "influencers" como Paris Hilton, que conversará sobre redes sociales tras la emisión.

En el festival nunca faltan las celebraciones, y el 25 aniversario de "La lista de Schindler" reunirá a su director, Steven Spielberg, con Liam Neeson, Sir Ben Kingsley y Embeth Davidtz; mientras que no se perderán los 35 años del "remake" de "Scarface" su artífice, Brian de Palma, ni Al Pacino y Michelle Pfeiffer.

Pero no todo son pantallas y actuación: en Tribeca se sentarán a charlar "trovadores" modernos, desde la actriz Sarah Jessica Parker hasta la realizadora Laura Poitras ("Citizenfour"), pasando por De Niro, que en esta edición dialoga con Bradley Cooper, a quien le unen títulos como "Limitless" o "Silver Linings Playbook".

Además, Tribeca acoge en su penúltima jornada un "acto inaugural" en beneficio de "Time's up", movimiento impulsado por un grupo de artistas tras el escándalo de abusos del productor Harvey Weinstein, en el que intervendrán activistas, empresarias y actrices como Ashley Judd, Julianne Moore o Marisa Tomei.