SREC cierra en el Víctor Jara su 21ª edición con la proyección de su palmarés En la gala, que arranca este viernes en el teatro de Vecindario a las 19.30 horas, se conocerá también el Premio Distribución Domingo Socorro 2025

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:16 Comenta Compartir

Ni alfombra roja ni fascinantes vestidos de gala. Que nadie espere de la clausura de la 21º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) una ceremonia glamurosa con la presencia de rostros de actores conocidos. El festival, que organiza la Asociación Cultural Canaria Gran Angular y patrocina el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, clausura este viernes, a las 19.30 horas, la edición que se ha desarrollado bajo el rótulo 'Cine y Migración', con la proyección de su palmarés oficial y la entrega de sus premios Camaritos.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y el presidente de Gran Angular, Agustín Domínguez, intervendrán en la gala que tendrá como auténtico protagonista al público que, con su voto, designará los tres mejores trabajos resultantes de un palmarés conformado por 18 propuestas.

El evento, que cuenta también con la colaboración del área de Cultura del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Canary Islands Film, pone punto y final con el acto que será presentado en el Teatro Víctor Jara de Vecindario por la periodista Eugenia Cantero, en el transcurso del que serán concedidos los premios a los tres cortometrajes mejor valorados por el público asistente que los elegirá a través de votación 'online' de entre los 104 que han integrado el programa de las trece sesiones que desde el pasado día 8 han tenido lugar en el citado teatro.

Asimismo, se conocerá el Premio Distribución Domingo Socorro 2025, galardón que se entrega por cuarta ocasión, que garantiza al corto acreedor su exhibición en diferentes festivales de cine nacionales e internacionales durante el próximo año, de la mano de la productora canaria Digital 104, llevando el nombre de SREC por todo el mundo. Los realizadores canarios Iris Carballo, Emilio González y la pareja Estela Lola Cedrún y Álvaro Carrero han sido los ganadores en sus tres anteriores convocatorias.

La muestra ha anunciado ya que el año 2026 el eje temático de su 22º edición será 'Cine y Soberanía alimentaria'.

Según pone de manifiesto Agustín Domínguez, presidente de Gran Angular, «el objetivo de esta muestra en la que no existe la figura del jurado, no es premiar las mejores obras, sino promocionar el cine hecho en Canarias y permitir que las obras que no ganan certámenes puedan proyectarse ante el público. Los cortometrajes suponen una escuela para los directores y las directoras, para los actores y las actrices, y para los y las guionistas. De esta manera SREC permite que quienes están aprendiendo puedan proyectar sus obras, independientemente de la calidad o medios con las que estén producidas».

La Asociación Cultural Canaria Gran Angular ha decidido destinar la recaudación obtenida por la venta de entradas durante el festival al comité español de UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina.