Segundo fin de semana de Animayo

Como respuesta, miles de inscripciones procedentes de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca, Canadá, India, Chile, Venezuela, México, Colombia, Argentina, Brasil o Perú, además de España. Millares de personas alrededor del mundo que igualmente, este sábado día 16 y domingo 17 de mayo, podrán disfrutar de los 15 master classes, sin límite de aforo, que impartirán expertos nacionales e internacionales de la animación, los efectos visuales (VFX) y los videojuegos. Una nueva oportunidad para descubrir, aprender e implementar conocimientos en numerosas áreas de una industria que, a día de hoy, no solo se mantiene activa sino que proyecta todo un futuro en lo que a salidas profesionales, también a nivel internacional, se refiere.

Todas las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web Animayo hasta la medianoche de hoy viernes día 15 (hora local de las Islas Canarias). Las inscripciones son gratuitas, un paso de conciencia social que tomó la organización junto con sus patrocinadores principales y colaboradores en respuesta a la actual crisis generada por la Covid-19, «un granito de arena a la causa con la cultura audiovisual más puntera como recurso», en palabras de Damián Perea, fundador, director y productor de Animayo.

Las 15 master class, 7 de ellas en inglés, y en esta ocasión en streaming, estarán a cargo de sobresalientes expertos internacionales de la industria con trayectorias en estudios como DreamWorks Animation, Cartoon Saloon, The Walt Disney Company, Warner Bros, Pixar, Sony Pictures Animation, Ilion Animation Studios, Skydance, Weta Digital o Delirium Studios. Artistas, al fin, que dejaron su impronta en trabajos reconocidos con nominaciones a los Óscar®, Premios Goya®, VES (Visual Effects Society) o los premios Webby, entre otros, y con títulos como Klaus; El Hobbit (trilogía); Iron man; Los Vengadores; El Amanecer del Planeta de los Simios; Alike; Hero; Planet 51; Shrek 4 Forever After; Guardianes de la Galaxia Vol. 2; Black Panther; Thor: Ragnarok; The Lord of the Rings (la trilogía); La bella y la bestia; Spider-Man: Homecoming; Futbolín; Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo; El parque mágico; El viento se levanta; El ilusionista; Los niños lobos; Game of Thrones; Love, death and robots; Jurassic World; La Liga de la Justicia. Videojuegos como Vigor; Argo; Day Z; la saga Samorost; Machinarium; Castlevania Lords of Shadow II; o proyectos enteramente desarrollados en realidad virtual como el corto The Remedy.

Y entre los contenidos de estas clases magistrales, la siempre necesaria animación en 2D para cine, videojuegos y televisión; el modelado 3D; innovaciones del software Blender, como el Grease Pencil; secretos de las creaciones digitales de algunas de las grandes superproducciones de Hollywood; la construcción de los mundos en videojuegos, el universo artístico en el que reside su originalidad y la composición musical; consejos para realizar un buen porfolio y afrontar con éxito una entrevista de trabajo; el acting en la animación; el arte de la iluminación; los secretos del concept artist para mostrar todo el potencial de un proyecto, sean películas de animación o videojuegos; el making of de The Remedy, enteramente realizado en realidad virtual para la aplicación Quill de la plataforma Oculus de Facebook; los efectos visuales, (VFX), cómo montar y mover una demo reel para conseguir trabajo a nivel internacional...

Sin duda, y en su conjunto, uno de los programas más sobresalientes e innovadores de la industria en esta edición extraordinaria de Animayo Gran Canaria 2020 que no solo incrementa en un 70 por ciento el número de estrellas invitadas sino que, más solidario que nunca, aumenta el importe de sus becas anuales hasta más de 500.000 euros para acceder a un variado abanico de estudios on line y presencial en universidades y escuelas, nacionales e internacionales, de primerísimo nivel. Gracias, también, a instituciones, organismos, universidades, escuelas y empresas privadas patrocinadoras y colaboradoras de Animayo desde hace 15 años, como Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el programa Canarias Crea del Gobierno de Canarias.

Además de las mencionadas master class de este segundo fin de semana del Festival y que se desglosan a continuación, sumándose a las 8 ponencias o mesas de expertos más 2 debates del arranque del Festival, se celebrarán actividades on line, días 22 y 23 de mayo, con la selección del Jurado Internacional de la Sección Oficial Internacional a Concurso con visualización y votación mediante plataforma on line de la web www.animayo.com (los premiados se darán a conocer el 29 de mayo). Y es que Animayo es el único festival de animación español designado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar® en la categoría de animación, por lo que el corto que se alce con el Gran Premio del Jurado Internacional obtendrá el pase directo a la preselección del Óscar® al Mejor Cortometraje de Animación además de un premio en metálico. Y finalmente, llegará su programa presencial en el último trimestre del año y que será dado a conocer próximamente. Constará de Proyecciones del Palmarés Internacional Animayo Gran Canaria 2020 (incluye votación al Premio del Público; proyecciones escolares de primaria y secundaria; espacio de videojuegos y realidad virtual; estreno de cortometrajes hechos por niños para niños - Sistema educativo Animayo; sección oficial infantil a concurso «Mi primer Festival», y experiencias U-future).