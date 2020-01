Se cierra el reparto del proyecto que Clooney rodará en La Palma

Netflix ha anunciado este martes el reparto completo del nuevo proyecto original, todavía sin título oficial, dirigido por el ganador de dos Oscar George Clooney (Argo, Syriana, Up in the Air), que cuenta con un guión de Mark L. Smith (El Renacido, Habitación sin salida).

Esta historia postapocalíptica sigue a Augustine (George Clooney), un científico solitario en el Ártico, en su carrera por impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global. Clooney dirige la adaptación de la aclamada novela de Lily Brooks-Dalton Good Morning, Midnight, co-protagonizada por David Oyelowo, Kyle Chandler y Demián Bichir. La película de Netflix está actualmente en proceso de producción.