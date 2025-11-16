'De Sal y Lava' programa una sorprendente sesión de cortos de los 70 y 80 La proyección es el martes, 18 de noviembre, a partir de las 19.00 horas en el CCA Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:28

CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual proyecta este martes, día 18 de noviembre, a las 19.00 horas, la penúltima sesión del ciclo cinematográfico 'De Sal y Lava' que impulsa la productora Digital 104 con la intención de ofrecer al público un diálogo intergeneracional sobre los últimos 50 años de cine canario.

La propuesta contempla la proyección de los cortos: 'Preludio' (1989) de Ramón Santos, 'Calvario, tocata y fuga de un ataúd' (1988) de Sergio Hernán, 'Seis encuentros con el tipo de la guadaña' (1982) de José Hernández Moralejo, 'La última folía' (1976) de Roberto Rodríguez y 'Los barrancos afortunados' (1976) de Josep Vilageliu.

La jornada estará dedicada a una sesión de cortometrajes producidos en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, una selección sorprendente que dinamita las ideas que podamos tener preconcebidas sobre la época y en la que caben desde la ciencia ficción a la comedia negra, desde el realismo más crudo a un cine de signo más metafórico. Se trata de un viaje apasionante por obras y voces que revelan la riqueza, la diversidad y la evolución del cortometraje canario.

El citado ciclo finaliza el próximo 25 de noviembre con la recuperación del largometraje de artes marciales 'Karate contra mafia' (1982) en su primera proyección pública en Canarias tras su reciente restauración en 2K, acompañado de un coloquio con su director, Ramón Saldías.

'De Sal y Lava' que se celebra en el equipamiento cultural que gestiona la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario en el barrio de Schaman, ofrece una programación multigénero e intergeneracional, que permitirá al público disfrutar de diferentes largometrajes y cortometrajes fechados entre los años 70 hasta la actualidad, así como conocer el contexto en el que se llevaron a cabo las respectivas producciones de la mano de sus propios realizadores.