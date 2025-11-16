Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma de 'La última folía'. C7

'De Sal y Lava' programa una sorprendente sesión de cortos de los 70 y 80

La proyección es el martes, 18 de noviembre, a partir de las 19.00 horas en el CCA Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual proyecta este martes, día 18 de noviembre, a las 19.00 horas, la penúltima sesión del ciclo cinematográfico 'De Sal y Lava' que impulsa la productora Digital 104 con la intención de ofrecer al público un diálogo intergeneracional sobre los últimos 50 años de cine canario.

La propuesta contempla la proyección de los cortos: 'Preludio' (1989) de Ramón Santos, 'Calvario, tocata y fuga de un ataúd' (1988) de Sergio Hernán, 'Seis encuentros con el tipo de la guadaña' (1982) de José Hernández Moralejo, 'La última folía' (1976) de Roberto Rodríguez y 'Los barrancos afortunados' (1976) de Josep Vilageliu.

La jornada estará dedicada a una sesión de cortometrajes producidos en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, una selección sorprendente que dinamita las ideas que podamos tener preconcebidas sobre la época y en la que caben desde la ciencia ficción a la comedia negra, desde el realismo más crudo a un cine de signo más metafórico. Se trata de un viaje apasionante por obras y voces que revelan la riqueza, la diversidad y la evolución del cortometraje canario.

El citado ciclo finaliza el próximo 25 de noviembre con la recuperación del largometraje de artes marciales 'Karate contra mafia' (1982) en su primera proyección pública en Canarias tras su reciente restauración en 2K, acompañado de un coloquio con su director, Ramón Saldías.

'De Sal y Lava' que se celebra en el equipamiento cultural que gestiona la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario en el barrio de Schaman, ofrece una programación multigénero e intergeneracional, que permitirá al público disfrutar de diferentes largometrajes y cortometrajes fechados entre los años 70 hasta la actualidad, así como conocer el contexto en el que se llevaron a cabo las respectivas producciones de la mano de sus propios realizadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  3. 3 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  4. 4 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  6. 6 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  7. 7 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  8. 8 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 «El Estado sabe que las aerolíneas no podemos dejar de cubrir el 75% del billete al residente y de eso se aprovecha»
  10. 10 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'De Sal y Lava' programa una sorprendente sesión de cortos de los 70 y 80

&#039;De Sal y Lava&#039; programa una sorprendente sesión de cortos de los 70 y 80