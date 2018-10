Rodrigues, un habitual de Locarno feliz en Ibértigo

«No es París, la ciudad donde se ve más cine. Me sorprendió. Además, nunca había estado en Canarias. Me interesa llegar a público que no vería mis películas de otro modo. Me gusta hablar con la gente porque cada vez hay menos discusión en la práctica intelectual. Hay un gran consumismo de imágenes, pero estamos poco habituados a reflexionar sobre lo que vemos. Es muy gratificante encontrar públicos nuevos. Para mí es muy emocionante poder venir a Canarias y a Ibértigo», comenta el realizador que hoy, a las 20.30 horas, presentará en la Casa de Colón la proyección de su corto Où en êtes-vous, João Pedro Rodrigues? (2017), seguido del largometraje de La última vez que vi Macao (2012), con el que obtuvo una mención especial por su trabajo de dirección.

Mañana, a las 20.30 horas, en una sesión gratuita, su encuentro proseguirá con la proyección de su último largometraje El ornitólogo (2017), que obtuvo, entre otros galardones, el premio a la Mejor Dirección en Locarno.

La película trata de un hombre perdido en un bosque tras sufrir un accidente y al que le suceden numerosas peripecias que transitan entre lo real y lo fantástico. «Me interesan los géneros del cine clásico. Es un wéstern, con un héroe solitario que se tiene que enfrentar a la naturaleza. El wéstern viene de la narrativa clásica, desde la Odisea, el héroe tiene que superar dificultades», explica el cineasta luso.

Además, su obra se inspira en las tentaciones de San Antonio, un mito en el que ha encontrado una vía para desarrollar una narrativa que coquetea con el género fantástico. «No es necesario conocer la historia de San Antonio para entender la película. Hay distintos niveles y se pueden descubrir ecos de otras historias en ella», indicó Rodrigues al que le seducía trabajar con la historia de un santo que forma parte de la «mitología popular portuguesa. Me interesa reflexionar sobre cómo la cultura occidental está moldeada por la tradición judeocristiana, cómo las tradiciones se reflejan en las personas hoy en día», afirma el autor cuya obra gira en torno a la idea del deseo y la frustración para conseguir esas metas. «El drama, la infelicidad, viene de las dificultades para ajustar a cada momento de la vida lo que deseamos y hasta qué punto lo conseguimos», afirma Rodrigues cuyas obras, aunque con vocación experimental, no están pensadas para un público minoritario. «Me gustaría que todos las viesen», confiesa.