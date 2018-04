«Rodar con exiliados fue una experiencia existencial»

El cineasta Tian Tsering (China, 1985) inaugura su filmografía con Barley Fields on the Other Side of the Mountain, una película que, sin quererlo, se interna en el ámbito político al narrar la vida de una familia que vive en la parte china del Tíbet. «Entrar en contacto con los exiliados que habían hecho un esfuerzo físico enorme para huir andando por el Everest y sabiendo que no podrían volver a sus casas me marcó mucho», explicó el cineasta afincado en Reino Unido.