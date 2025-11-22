Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:10 | Actualizado 23:36h. Comenta Compartir

Entre el 20 y el 30 de noviembre, Lanzarote se convierte en una fiesta del séptimo arte de la mano de la Muestra de Cine que organiza la Asociación Tenique Cultural. Alcanza su 15ª edición convertida en un referente nacional e internacional, siempre bajo una escala realista y cercana para el público y los profesionales que la visitan. Este año la programación, que cuenta con una Sección Oficial para largometrajes, se ha vertebrado en torno al agua como elemento para la reflexión. El premio honorífico es para los responsables del Eden-Théâtre, el cine más antiguo en activo del mundo.

– El tema de este año es el agua, un bien cada vez más escaso en Lanzarote y el resto del archipiélago por la escasez de lluvias. ¿Cómo tienen previsto abordarlo durante la Muestra de Cine?

–Esta va a ser la edición más interesante hasta la fecha, sin ninguna duda. Y en lo que respecta a la temática elegida, el agua, van a ocurrir cosas que serán inolvidables. Como en ocasiones anteriores, vamos a proyectar algunas de las mejores películas de la historia del cine en las que el agua, en todas sus formas, es protagonista. A partir de ahí se llevarán a cabo visitas guiadas a algunos de los lugares más interesantes de la isla, como la desaladora, las antiguas estaciones de bombeo o yacimientos arqueológicos majos. Vamos a tener una conversación con personas de más de noventa años, que nos contarán cómo ha cambiado el mundo del agua en la isla a lo largo de un siglo, y vamos a invitar a las últimas cuatro presidencias del Cabildo a pensar juntas en público acerca de cómo resolver el problema del agua a día de hoy. Un encuentro, este último, que nadie creía que se pudiese llevar a cabo y que con un formato original busca dejar de lado la confrontación para centrarse en las propuestas y las soluciones.

–¿Existe algún hilo conductor que caracterice a los filmes que integran la Sección Oficial de este año?

–La Sección Oficial suele escoger películas muy diferentes entre sí. Su característica principal es programar las mejores películas del año y, por tanto, no existe necesariamente una conexión entre ellas, sobre todo teniendo en cuenta que llegan de diferentes continentes. No obstante, sí es cierto que en ocasiones encontramos un leve hilo conductor que suele consistir en un compromiso riguroso con los problemas de la contemporaneidad. Las películas de esta sección suelen abordar las tensiones que atraviesan el mundo a día de hoy. Lo que las conecta es el hecho de estar inscritas en el espíritu de los tiempos. Siempre tratamos de elegir largometrajes que nos dan una lectura distinta de lo que vemos constantemente en los medios de comunicación. En esta edición tenemos películas que hablan de la situación en Gaza o en Rusia desde un ángulo menos conocido.

– ¿Y de la producción canaria que también se exhibe, qué destacaría?

–Destacaría el carácter diverso de los cortometrajes que se hacen en Canarias a día de hoy, la amplitud de miradas que existen y el crecimiento considerable de las producciones que se llevan a cabo. Hemos recibido una cantidad enorme de propuestas este año. También diría que es interesante ver cómo algunos directores y directoras que han realizado ya largometrajes importantes siguen teniendo un vínculo con la realización de cortometrajes, consolidando así una idea importante: el corto no es un género menor, sino una posibilidad más de la creación cinematográfica.

–¿Que el premio honorífico sea para el Eden-Théâtre, el cine más antiguo del mundo que sigue en activo, se puede entender como una reivindicación de la Muestra sobre la importancia de las salas de cine y la experiencia de disfrutar del séptimo arte en una sala oscura, en pantalla grande y rodeados de extraños?

–La Muestra de Cine de Lanzarote lleva casi una década reconociendo, con su premio honorífico, a todas aquellas profesiones o actividades que hacen posible que el cine exista. Muchas de ellas no se ven, no son muy conocidas o se dan por sentadas. Por lo general, se suele otorgar este tipo de premios a actrices y directores, pero el cine no solo lo hacen esas profesiones, por relevantes que sean. Por eso, en años anteriores se ha premiado a Claudio Utrera, como promotor y director de un gran festival, a L'immagine Ritrovata, el laboratorio de restauración de películas más importante del mundo, o también a Cahiers du Cinéma, una de las mejores revistas de cine que existen. Este año queremos reivindicar el carácter único de las salas de cine, su atmósfera especial. Queremos poner en valor la capacidad que tienen para desvincularnos de tantas cosas de nuestra vida cotidiana durante un rato para poder concentrarnos, y esta es una palabra importante, en una película que nos hace pensar, entender o apreciar algo. Las salas han estado intrínsecamente ligadas a la historia del cine. Este premio es un alegato a su favor.

– ¿Qué respuesta recibieron del Eden-Théâtre cuando les propusieron el premio y qué motivo a la Muestra a la hora de otorgárselo?

–La respuesta fue extraordinaria, la verdad. Se emocionaron mucho y nos transmitieron que el premio suponía un gran respaldo a su trabajo y a su esfuerzo continuado. Y hay un detalle muy bonito: normalmente la Muestra invita a una persona como representante de la entidad premiada, pero en este caso, de forma voluntaria y asumiendo los costes ellos mismos, van a venir tres. Eso dice mucho del entusiasmo con que lo han recibido. Para ellos es un gran honor y una enorme alegría formar parte de la lista de premiados junto a organizaciones y personas de gran prestigio internacional.

–La Muestra de Cine es una actividad más de las que desarrolla la Asociación Tenique Cultural durante todo el año. ¿Esa conexión directa y continuada con la población entiende que es una de las claves por las que el respaldo popular a la Muestra y al resto de actividades sea cada vez mayor?

–Hace algunos años, cuando la Muestra de Cine alcanzó una dimensión considerable, en Tenique Cultural decidimos dejar de crecer como festival y empezar a trabajar en otros proyectos que le diesen a la población de Lanzarote cultura de calidad durante todo el año. Por eso hemos puesto en marcha numerosos proyectos, como Destiladera, vinculado a la recuperación de películas antiguas de Lanzarote, Cine Ambulante de Verano, que conecta ocio y pensamiento al aire libre, o La Pantalla Chinija, un proyecto que lleva cine sensible y de calidad a la población más joven de toda la isla. Creo que esa visión amplia y general es la que ha logrado que la gente de Lanzarote conecte con el proyecto, lo respalde y lo respete. Hay una gran emoción e implicación con las diferentes actividades que llevamos a cabo.

– ¿Cómo se logra un equilibrio entre que lo que se proyecte sea accesible y popular pero no comercial?

–Lo que una asociación como Tenique Cultural busca siempre es que lo más interesante y lo más riguroso sea al mismo tiempo también accesible, popular y atractivo. Una anécdota refleja esto muy bien. El año que dedicamos la edición a la sal, invitamos a un grupo de salineras jubiladas de Lanzarote a participar en una mesa de debate a contarnos cómo había sido su vida. Justo después se proyectaba una película sobre el mundo de las salinas en Portugal que se podría definir como no comercial y les invitamos a quedarse. En ese momento, surgió la duda de si se iban a aburrir o a cansar. Fue emocionante verlas salir. Por primera vez, dijeron, hemos visto una película en la que se refleja de verdad cómo era nuestra vida. Siempre se muestra aquello de una forma edulcorada, y esta película nos ha traído sin embargo muchos recuerdos y emociones. Creo que en ocasiones el mejor cine, el que de verdad habla de quiénes somos, cómo somos y cómo podemos llegar a ser, queda eclipsado por las propuestas audiovisuales que lo simplifican todo. Esto es algo que ayuda a intensificar una especie de ceguera trágica, que es la que vivimos hoy en día. En Tenique Cultural luchamos por mejorar nuestra visión, queremos ser como una óptica de la cultura (sonrisa).

–¿Son conscientes de que están generando una mirada cinematográfica y reflexiva en la isla formada y heterodoxa que brilla por su ausencia en el resto del archipiélago?

–Trabajamos muy duro cada año para que Lanzarote disfrute de una cultura de gran calidad. Hacemos un esfuerzo que me atrevería a describir como titánico para que el pensamiento, la reflexión, el diálogo y la comunidad se vean reforzadas. Estoy seguro de que hay otros proyectos en el archipiélago que también trabajan para lograrlo. No quiero citar a ninguno para no dejar a ninguno fuera. Pero sé que existen. De vez en cuando nos reunimos para pensar cómo mejorar esa mirada para la gente de Canarias.

–¿Qué ideas barajan para el futuro para que la Muestra evolucione, crezca y se consolide aún más?

–Este año hemos implementado el encuentro con las últimas cuatro presidencias del Cabildo de Lanzarote para abordar el problema actual, real y profundo que la isla atraviesa en su relación con el agua. Es un encuentro único y me atrevería a caracterizarlo de histórico. Se trata de volver a poner sobre la mesa que la cultura no es ocio, dispersión o entretenimiento. Con este encuentro, desarrollado dentro de un festival de cine, queremos insistir en que la cultura quiere pensar y piensa acerca de las cosas que realmente nos importan como sociedad. Cuando terminemos la edición, tendremos que sentarnos para ver dónde estamos y cómo tiene que ser el futuro. Tanto Tenique Cultural como la Muestra de Cine necesitan pensar bien su enfoque para los próximos años.

Ampliar Una imagen de la inauguración de la Muestra, el pasado jueves. C7 «Cumplir 15 años es algo que, cuando se empezó, era inverosímil» La Muestra de Cine de Lanzarote, organizada por la Asociación Tenique Cultural, que ejerce sin ánimo de lucro, alcanza este año su 15ª edición. «Cumplir 15 años y seguir consolidando el proyecto es algo que cuando se empezó, resultaba inverosímil. Es mucho tiempo, una década y media, para un proyecto que está concebido, organizado y gestionado económicamente por una asociación como Tenique Cultural», subraya el director de la Muestra, Javier Fuentes Feo. «La Muestra colabora con diferentes instituciones públicas y recibe apoyos a través de convocatorias de libre concurrencia, pero es un proyecto independiente que asume riesgos enormes en cada edición. Es muy emocionante ver cómo este invento, que empezó siendo muy pequeño, ha logrado superar muchos momentos complicados para, hoy en día, situarse como el festival de cine mejor valorado en las ayudas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias», añade Fuentes Feo. «Hacer eso desde una isla pequeñita como Lanzarote no ha sido fácil. Así que podemos decir que estamos de celebración... y trabajando sin parar», concluye quien lleva las riendas de esta Muestra desde 2018. Este evento cultural fue fundado por Marco Arrocha, Juan Rafael Martínez Curbelo y Víctor Moreno en 2011. El periodista y cineasta Javier Tolentino dirigió las primeras cuatro ediciones de la Muestra de Cine de Lanzarote, testigo que recogió posteriormente el director de cine tinerfeño y cofundador de la misma, Víctor Moreno, hasta la llegada de Javier Fuentes Feo hace siete años.