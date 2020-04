Regreso paulatino y sin grandes estrenos

«Personalmente creo que la afluencia de público a los cines, una vez reabiertos, será reducida y que progresivamente irá aumentando hasta volver a la normalidad. Por diversos motivos; primero la desconfianza o miedo a infectarte, ya que todavía quizá la gente no esté totalmente segura. Por otro lado, imagino que después de tanto tiempo enclaustrada, la gente no tendrá como prioridad meterse en una sala de cine, sobre todo habiendo consumido todo este tiempo gran cantidad de series y películas en casa», apunta Daniel Bajo, jefe de Adquisiciones de la distribuidora Karma Films.

«En cuanto a los grandes lanzamientos, ya se han retrasado a otoño algunas de las películas más importantes del año. Otras parece que se van a estrenar directamente en VOD. Imagino que las majors no pueden acumular estrenos para más adelante y les tienen que dar salida. En cuanto a los independientes, por la naturaleza de nuestras películas, es importante el estreno en salas de cine. Dependiendo de lo que dure esta situación de alarma, posiblemente tendremos que buscar otras vías de estreno igualmente, pero por ahora no es algo que tengamos en mente para hacer. Lo que sí es seguro es que la crisis no solo afectará a estos meses de parón total. En los siguientes meses vamos a sufrir un atasco y una saturación de estrenos que va a complicar muchísimo conseguir un estreno óptimo con el número de salas deseado, ya que nos tendremos que pelear entre todos para buscar un hueco entre tantas películas. Sin duda nos esperan meses realmente complicados», añade Bajo por email, desde su casa donde trabaja por el confinamiento.

Otra vía que se baraja para la reapertura de los cines es que proliferen en las carteleras reestrenos de títulos ya exhibidos. «Sobre los reestrenos, es algo que ya se esta realizando en China, con previsiones de reestrenar en las próximas semanas éxitos como Avatar, Harry Potter y la piedra filosofal, Origen o Interstellar. Por ahora los resultados en China están siendo muy discretos. No sé si esta estrategia se seguirá también en España. Posiblemente haya alguno de estos reestrenos cuando se abran las salas, pero creo que habrá tanto atasco de películas para estrenar que los distribuidores, incluso a sabiendas de que las películas no funcionarán al 100%, preferirán dar salida a sus películas», añade este profesional de Karma Films.

«Hay que esperar y ver qué ocurre cuando la gente pueda disfrutar de la oscuridad y la catarsis de una sala de cine en compañía. Esperamos que la gente cuando termine esto, tenga más ganas que nunca de compartir, salir y disfrutar del buen cine. Eso sí, el problema que tendremos será similar al de los festivales, una gran aglomeración de títulos que buscarán su hueco en las salas y será más complicado esta lucha que existe entre las grandes distribuidoras y las de cine independiente», explica José A. Alayón, cineasta, director de fotografía y productor que tuvo que aplazar el estreno de Blanco en blanco, de Theo Court, previsto para esta primavera.

José María Morales, máximo responsable con su hermano Miguel de la productora y distribuidora Wanda Vision, atisba también «un embudo» de estrenos para el otoño. «Para el cine de autor e independiente será muy difícil, porque se juntarán muchas películas. Será un otoño muy cargado, pero nos adaptaremos. Lo importante es que la industria no se pare y que poco a poco se vuelva a la normalidad», asegura también desde su domicilio donde trabaja para dar los últimos retoques al documental Dehesa, el bosque del lince ibérico, de Joaquín Gutiérrez Acha, cuyo estreno primaveral también se ha aplazado.

Por su parte, Enrique González Khun, director general de Caramel Films, atisba un panorama difícil pero esperanzador. «No creo que sea una hecatombe. La gente lo cogerá con muchas ganas, porque se necesita el contacto social. Se saldrá en masa a la calle y la forma de ocio más barata es el cine», explica a la vez que no descarta, como Daniel Bajo, que los primeros meses proliferen los «reestrenos, como ya sucede en China».