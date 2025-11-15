Randal Kleiser: «Cuando rodamos 'Grease', John Travolta empezó a coger los vicios de las estrellas»

Fran Villalba San Cristóbal de La Laguna Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Randal Kleiser (Filadelfia, Estados Unidos, 1946) tiene una carrera de lo más ecléctica. Tras comenzar en series como 'Starsky y Hutch' o 'Marcus Welby', ha dirigido una veintena de largometrajes de lo más variados, desde el cine infantil ('Cariño, he agrandado al niño') hasta películas de ciencia ficción ('El vuelo del navegante'), aventuras ('Colmillo blanco') o romance ('El lago azul'). Pero está claro que si hay una película a la que su nombre siempre estará asociado esa es 'Grease'. «Estoy muy agradecido a ese trabajo, me abrió muchas puertas y me ha permitido viajar por todo el mundo, como ahora a Tenerife para el Festival Isla Calavera, donde además me han concedido un premio, algo que me hace muy feliz».

Sobre el emblemático título añade que «es emocionante cuando se me acerca gente que ha estado enferma de cáncer y me dicen que 'Grease' les ayudó mucho durante el proceso de recuperación. O que tras el 11-S veían el musical para superar el trauma y sentirse más felices. Incluso una vez conocí a una chica que se había tatuado la cara de John Travolta en el brazo, y me pidió que escribiera mis iniciales justo debajo para tatuárselas también. Es una locura, pero también algo bonito».

Pero antes de hablar de 'Grease' (1978) hay que retroceder en el tiempo dos años, justo al momento en el que Kleiser rodó la película para televisión 'El chico de la burbuja de plástico', en la que coincidió con un joven John Travolta. «Recuerdo que John tenía insomnio, así que me llamaba, mejor dicho, me despertaba a las dos de la mañana sólo para preguntarme qué toma de las que habíamos rodado iba a usar. '¿La primera, la quinta...?'. Y yo le decía: 'No tengo ni idea, déjame seguir durmiendo'. Pero lo hacía sólo porque quería que todo saliera perfecto, lo que dice mucho sobre él».

El director también recuerda, con humor, que el actor «tenía mucho pelo en el pecho, lo que no cuadraba con la imagen del adolescente al que le tocaba interpretar, de modo que le convencí de que lo mejor era que se depilara. Y desde entonces más de una vez he pensado: ¿y si hubiera guardado todo ese pelo y lo hubiera vendido en ebay?. Creo que habría sacado una buena suma de dinero».

Pero lo realmente importante es que «John y yo nos caímos bien y cuando firmó un contrato por tres películas con Paramount, presionó para que yo dirigiera una de ellas». Lo curioso del caso es que no se trataba del musical, sino de 'Fiebre del sábado noche'. «Los ejecutivos me sugirieron que ese podía ser un buen proyecto para mí», comenta Kleiser. «Luego no supe nada de ellos durante varias semanas y para cuando contactaron de nuevo conmigo las cosas habían cambiado y me ofrecieron 'Grease'. La verdad es que creo que salí ganando con el cambio, porque era una historia divertida que me atraía mucho más», añade.

Dudas de Olivia Newton-John

Si John Travolta era una apuesta segura, no ocurría lo mismo con Olivia Newton-John. «Los productores no estaban del todo convencidos con ella. Era una gran cantante, pero sólo había actuado en una película previamente y el resultado no había sido nada bueno» [la película en cuestión es 'Luces de neón' (1970)].

Travolta por su parte sí que lo tenía claro, aunque «curiosamente fue la propia Olivia la que pidió hacer una prueba de pantalla, porque tenía miedo de acumular un segundo fracaso consecutivo en el mundo del cine. La cosa fue bien y todo el mundo se quedó más tranquilo». El único problema era el acento de la actriz. «En el guion original Sandy era americana, pero no había manera de que Olivia, criada en Australia, fuera a dar el pego, de modo que hubo que reescribir el guion para hacer que la protagonista fuera una australiana que acababa de mudarse a Estados Unidos».

Kleiser se hizo rápidamente amigo de Olivia, con la que trabajó en varias ocasiones. De hecho «recuerdo que una vez que estaba con ella en un coche y de repente los dos nos pusimos a cantar. Y pensé 'estoy cantando a dúo con Olivia Newton-John, esto es un sueño'. Cuando murió fue una gran, gran pérdida, porque era una mujer maravillosa».

Con John Travolta, sin embargo, sí que tuvo algún que otro problema. No es que se llevaran mal pero «John se había convertido en una estrella y empezaba a comportarse como una estrella, con todo lo que ello conlleva. El primer día de rodaje filmamos en Malibú la escena en la que los protagonistas están en la playa, mirando al océano. Y de repente, por sorpresa, llegó una ola gigante y los empapó a los dos. Olivia se echó a reír, pero John se enfadó muchísimo diciendo que los habíamos puesto en peligro, lo que evidentemente no era cierto. También recuerdo que durante la grabación de una secuencia me sugirió cambiar de posición para que le filmara por su lado bueno. Y yo le decía '¡ya grabamos una película juntos y te aseguro que tus dos lados son buenos!'. Pero está claro que alguien le había convencido de lo contrario, porque tras rodarla como yo quería, al día siguiente los productores me dijeron que John había hablado con ellos y me pidieron que repitiera la grabación, pero cambiando de lado. ¿Y qué toma llegó al montaje final? La que sugirió él».

Aunque mientras rodaba 'Grease' no era consciente del fenómeno de masas en el que se iba a convertir, Kleiser sí que sabía que tenía un buen material entre manos, ya que se trataba de un musical que había triunfado en Broadway. Pero a la hora de adaptarlo también hubo algunas dificultades, ya que por ejemplo «cuando escuché 'Summer nights' sabía perfectamente qué hacer, el tema me encajaba a las mil maravillas. Pero con otras canciones no lo tenía tan claro, de modo que empezamos a cambiar cosas e incluso se compusieron temas nuevos. Lo curioso es que después del éxito de la película, cuando 'Grease' volvió a los escenarios, se incluyeron todas nuestras canciones y el musical empezó a parecerse cada vez más al largometraje».

Ampliar Randal Keiser. Rommel Messia «'El lago azul' la rodamos en una sila sin electricidad y viviendo en tiendas de campaña» Poco después de 'Grease', en 1980 llegó otro de sus grandes éxitos, 'El lago azul', cuyo rodaje fue bastante placentero. «Lo que más recuerdo de esa película es la aventura de rodar en una isla. Sin electricidad, viviendo en tiendas de campaña... Además fui muy afortunado por poder trabajar con el magnífico director de fotografía Néstor Almendros. Lo rodamos todo con luz natural, lo que significaba que dependíamos mucho del tiempo que hiciera. Nos levantábamos, mirábamos el cielo y según la luz que hubiera cada día decidíamos rodar una escena u otra. Fue una gran experiencia». Aunque con el tiempo ha ido cayendo un poco en el olvido, en su momento la cinta, protagonizada por una jovencísima Brooke Shields, fue un éxito tan grande que hasta los hermanos Zucker y Jim Abrahams (responsables de 'Aterriza como puedas') se atrevieron a parodiarla en su película 'Top Secret'... algo que a Kleiser le hizo mucha gracia. Hablando de la filmografía de Kleiser también es necesario hacer mención a 'El vuelo del navegante', que, al igual que 'Grease' se ha proyectado en el Festival Isla Calavera Ciudad de La Laguna, (donde el director se pudo reencontrar con una de sus protagonistas, Veronica Cartwright, otra de las invitadas del certamen). «Veronica es una actriz extraordinaria. Me encanta la manera en la que interpreta las dos versiones de la madre», destaca.