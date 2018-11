‘Rambo V’ se rueda en Puerto de la Cruz

"Nuestro entorno, clima y paisaje vuelven a ser protagonistas para que Puerto de la Cruz sea atractivo para acoger rodajes y esté en mente de las productoras que ruedan en la isla. Tras el éxito el año pasado de 'Happy People', hemos recibido en el área de Turismo más peticiones de nuevos rodajes para el próximo 2019, para los cuales ya hemos estado coordinando localizaciones y las gestiones necesarias", indicó la edil de Turismo, Dimple Melwani.

Esta producción dejó en la ciudad turística una inversión de más de 500.000 euros y supuso la creación de 255 empleos directos, 25 personas para el equipo, 10 actores secundarios y 220 personas para extras. Se tiene previsto que la película sea proyectada en los festivales de Cannes, San Sebastián y Premiere in all of Scandinavian.

El alcalde portuense, Lope Afonso, presidió el pasado miércoles una reunión preparatoria previa al rodaje. En dicho encuentro con miembros de la productora de 'Rambo V', también estuvieron presentes los ediles de Seguridad y Turismo, Pedro González y Dimple Melwani, además de miembros de los Cuerpos de Seguridad de la Policía Local y Nacional, con el objetivo de ultimar las medidas de seguridad durante el rodaje.