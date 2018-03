Radu Jude, protagonista del 18º Festival de Cine

La presencia de Radu Jude, además, se extenderá del 6 al 15 de abril, ya que ha sido invitado a formar parte del Jurado Oficial de la cita cinematográfica que se desarrolla en la capital grancanaria.

La presencia del cine rumano es una constante dentro de las distintas secciones de este certamen. Este año, la mirada se detiene en este cineasta, considerado como uno de los diez directores esenciales del cine rumano, según el British Film Institute, y recupera cuatro largometrajes y un cortometraje del realizador escogidos por él, que, además, suma otros cuatro títulos de películas a su juicio, necesarias para acercarse a su filmografía.

La retrospectiva, que cuenta con el apoyo de Hospitales San Roque, incluye sus largometrajes Tara Moarta (The Dead Nation, 2017); Inimi cicatrizate (Scarred Hearts, 2016); Aferim! (2015); Toata lumea din familia noastra (Everybody in Our Family, 2012); y el cortometraje Lampa cu caciula (The tube with a hat, 2006).

Además, el cineasta rumano propone el visionado de Pays Barbare (Barbaric Land) de Yervant Gianikian y Angela Riccci Lucchi (Francia, 2013); O vara de neuitat (Un verano inolvidable, Rumanía, Francia, 1994) de su compatriota Lucian Pintilie; Vivre sa vie: film en douze tableaux (Vivir su vida), de Jean-Luc Godard (Francia, 1962) y la japonesa Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo (He nacido, pero..., 1932) de Yasujirõ Ozu.