Pinito del Oro y Galdós suben al trampolín del MECAS

Último empujón

Ocho proyectos dispares y canarios

‘Dispersión mortal’. Guansy Navarro, el veterano canario del género del terror, retoma un proyecto rodado en 2009 que ahora se remasterizará en formato HD. «Es una película de terror, con mucha sangre, efectos mecánicos y digitales», cuenta.

‘Benito Pérez Buñuel’. Por primera vez, una película escarbará en la influencia del literato canario en el cineasta, explica la productora Marta de Santa Ana. El documental, dirigido por Luis Roca, se prevé rodar en Canarias, Madrid, Calanda, México D.F., y Los Ángeles.

Un amor oculto. Arima León llevará al cine la biografía de la escritora canaria Natalia Sosa Ayala, quien «tuvo una especie de relación amorosa con la trapecista Pinito del Oro». Según la joven realizadora, se ha basado en las cartas que la poeta escribió a la trapecista y que fueron publicadas en 1994 con su consentimiento. «Tuvieron una relación, pero no llegaron a intimar de la forma en que a Natalia le hubiera gustado», afirmó.

‘My Other Me’. José Víctor Fuentes presentó un proyecto que empezó a rodar hace cuatro años. Su obra es sobre un cineasta que sufre la crisis de los 40, agravada por el nacimiento de su hijo. «Yo soy ese padre, pero la película no habla de mí, sino de ese otro yo que he descubierto».

‘La hojarasca’. Macu Machín expuso un documental sobre dos hermanas de La Palma separadas por una herencia, que se internarán en el mundo de las leyendas locales.

‘El mito del dandi’. Rubén Jiménez presentará este corto sobre la idea del dandi en la obra de Oscar Wilde, dirigido por Pablo Montenegro y que cuenta con el apoyo del programa europeo Acis Galatea, en el que participan 30 universidades.

Comedia romántica. El joven realizador grancanario Yeray Pacheco concurrió a la sesión de exposiciones del MECAS con un corto aún en fase de preproducción. Su propósito es filmar una comedia romántica que tendrá una fiesta como telón de fondo.

‘Suecia’. Amaury Santana está buscando financiación para rodar su largometraje; «una tragicomedia que parte de la idea de que la demanda afectiva aleja el amor», explica.