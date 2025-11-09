«Pido al cine que no deje nunca de hablar de Palestina»

F. Z. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

Raquel Martí, directora ejecutiva del comité español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), será la protagonista de la sesión dominical (19:30 horas) de la 21º edición del Festival de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC).

Como era de esperar, los cuatro realizadores del oscarizado documental 'No other land' que se proyecta tras la intervención de Martí no han podido trasladarse a Gran Canaria, entre otras circunstancias porque Hamdan Ballal, corealizador palestino del filme, se encuentra en paradero desconocido tras su linchamiento en Cisjordania por un grupo de colonos israelíes, y el periodista israelí Yuval Abraham de 24 años (que sufrió amenazas de muerte tras el triunfo de su filme en la Berlinale de 2024) fue detenido en su domicilio por el ejército sionista coincidiendo con la invitación cursada por los miembros de la Asociación Gran Angular que impulsa el citado festival. «Los cuatro autores del documental tienen miedo y no lo ocultan», explica Agustín Domínguez, director de SREC.

A pesar de contar con un Oscar 2025 al mejor largo documental y el premio de la misma categoría en Berlín, el filme ha tenido problemas de distribución en Estados Unidos, donde se ha exhibido en muy pocas salas. A lo largo de más de hora y media de metraje convertido en un noble acto de resistencia creativa se ven impunes asesinatos en directo por parte de militares y colonos, excavadoras que desmoronan una humilde escuela de un solo piso construida con alabastro, y niños que juegan y ríen en descampados en los momentos en que la barbarie los reconforta con un instante de paz.

Raquel Martí llega a SREC para referirse a una película «que refleja muy bien la situación extraordinariamente difícil que afrontan las comunidades palestinas de área de Masafer Yatta en Cisjordania, y las consecuencias terribles de años de demoliciones sistemáticas y ataques por parte de colonos, especialmente desde la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Israel en 2022 que autorizó los desalojos para habilitar zonas de entrenamiento militar israelí», explica.

«Este tipo de documentales son esenciales porque, gracias a reconocimientos internacionales tan importantes como el Oscar o los galardones del Festival de Berlín, en el caso de 'No other land', logran situar estas realidades en la agenda pública global y abren debates imprescindibles para poder seguir defendiendo los derechos humanos». Según Martí, quien compatibiliza su trabajo con una amplia actividad docente sobre la situación humanitaria en Oriente Próximo y Cooperación Internacional en diversos foros profesionales, «hacen falta películas y documentales valientes que nos abran los ojos ante las injusticias como 'No other land'. Pido al cine que no deje nunca de hablar de Palestina, que mantengan el foco porque todavía queda mucho que narrar».

Cuando se le pregunta a la ejecutiva cómo consigue superar su día a día rodeada de tanto dolor, caos y desesperanza, contesta que «psicológicamente es muy difícil, pero hay que seguir adelante cada día, porque es fundamental acompañar y apoyar tanto a los compañeros de UNRWA como a la población palestina, que viven situaciones infinitamente más duras que las que enfrentamos quienes estamos a salvo fuera de Gaza. Lo que nos afecta aquí es insignificante comparado con el sufrimiento y el peligro diario al que se exponen quienes están allí. El compromiso y la urgencia de nuestra labor requieren toda nuestra fortaleza», concluye.

La sesión dominical de SREC contempla la proyección de otros ocho cortometrajes, seis producidos en Canarias, uno en Madrid y otro en la República Dominicana.

Temas

Cortometrajes

Cisjordania

Palestina

Gaza

Berlinale

Documental