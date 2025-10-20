Una película con esencia canaria se cuela en el ránking de las mejores películas españolas del siglo XXI
La película dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, Maspalomas, consigue posicionarse como una de las películas por excelencia del cine español.
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 20 de octubre 2025, 13:06
El cine, como vehículo narrativo, posee una capacidad única para transmitir historias que, de otro modo, serían difíciles de contar. A través de imágenes, emociones y estructuras narrativas, logra conectar con el espectador de forma profunda y duradera. Bajo esta premisa, la revista Fotogramas ha llevado a cabo una votación entre los miembros de su redacción para seleccionar las 25 mejores películas españolas del siglo XXI. El resultado: un homenaje a lo más destacado de nuestra cinematografía desde el año 2001.
Entre los títulos elegidos, destaca Maspalomas (José Mari Goenaga y Aitor Arregi, 2025), una cinta con aromas a Canarias y en la que se hace gala de su tolerancia y diversidad. La película retrata la historia de Vicente, un hombre de 76 años que, tras una ruptura sentimental, inicia una nueva vida en el sur de Gran Canaria. El filme ofrece un recorrido íntimo por la idiosincrasia de la zona, desde la celebración del Orgullo hasta la vibrante vida nocturna del centro comercial Yumbo.
La película fue recibida con entusiasmo en el pasado Festival de San Sebastián, celebrado en septiembre, donde cosechó elogios tanto de la crítica como del público. Su paso por el certamen culminó con la obtención del Premio Sebastiane, galardón que reconoce aquellas obras que mejor reflejan la realidad del colectivo LGTBI+.
En estos 25 años, la cinematografía españoa ha consolidado su madurez sin renunciar a la emoción ni a la audacia formal: películas que dialogan con el cine europeo más prestigioso y, al mismo tiempo, con las raíces de una identidad artística que no teme ni a la memoria ni a la imaginación.
Las 25 mejores película españolas del siglo XXI
-
1ºAlejandro Amenábar, 2001
Los otros
-
2ºAlberto Rodríguez, 2014
La isla mínima
-
3ºRodrigo Sorogoyen, 2022
As bestas
-
4ºJ. A. Bayona, 2023
La sociedad de la nieve
-
5ºGuillermo del Toro, 2006
El laberinto del fauno
-
6ºPedro Almodóvar, 2019
Dolor y gloria
-
7ºIcíar Bollaín, 2003
Te doy mis ojos
-
8ºIsabel Coixet, 2003
Mi vida sin mí
-
9ºFernando León de Aranoa, 2002
Los lunes al sol
-
10ºRaúl Arévalo, 2016
Tarde para la ira
-
11ºCarlos Vermut, 2014
Magical Girl
-
12ºDaniel Monzón, 2009
Celda 221
-
13ºCarla Simón, 2017
Verano 1993
-
14ºJaime Balagueró y Paco Plaza, 2007
REC
-
15ºPaula Ortiz, 2015
La novia
-
16ºPablo Beguer, 2023
Robot Dreams
-
17ºNacho Vigalondo, 2007
Los cronocrímenes
-
18ºEnrique Urbizu, 2002
La caja 507
-
19ºChema García Ibarra, 2021
Espíritu sagrado
-
20ºÁlex de la Iglesia, 2010
Balada triste de trompeta
-
21ºJosé Mari Goenaga y Aitor Arregi, 2025
Maspalomas
-
22ºDavid Trueba, 2023
Saben aquell
-
23ºFernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando, 2010
Chico y Rita
-
24ºCesc Gay, 2015
Truman
-
25ºJavier Fesser, 2018
Campeones