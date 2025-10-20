Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
Una película con esencia canaria se cuela en el ránking de las mejores películas españolas del siglo XXI

La película dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, Maspalomas, consigue posicionarse como una de las películas por excelencia del cine español.

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:06

El cine, como vehículo narrativo, posee una capacidad única para transmitir historias que, de otro modo, serían difíciles de contar. A través de imágenes, emociones y estructuras narrativas, logra conectar con el espectador de forma profunda y duradera. Bajo esta premisa, la revista Fotogramas ha llevado a cabo una votación entre los miembros de su redacción para seleccionar las 25 mejores películas españolas del siglo XXI. El resultado: un homenaje a lo más destacado de nuestra cinematografía desde el año 2001.

Entre los títulos elegidos, destaca Maspalomas (José Mari Goenaga y Aitor Arregi, 2025), una cinta con aromas a Canarias y en la que se hace gala de su tolerancia y diversidad. La película retrata la historia de Vicente, un hombre de 76 años que, tras una ruptura sentimental, inicia una nueva vida en el sur de Gran Canaria. El filme ofrece un recorrido íntimo por la idiosincrasia de la zona, desde la celebración del Orgullo hasta la vibrante vida nocturna del centro comercial Yumbo.

La película fue recibida con entusiasmo en el pasado Festival de San Sebastián, celebrado en septiembre, donde cosechó elogios tanto de la crítica como del público. Su paso por el certamen culminó con la obtención del Premio Sebastiane, galardón que reconoce aquellas obras que mejor reflejan la realidad del colectivo LGTBI+.

En estos 25 años, la cinematografía españoa ha consolidado su madurez sin renunciar a la emoción ni a la audacia formal: películas que dialogan con el cine europeo más prestigioso y, al mismo tiempo, con las raíces de una identidad artística que no teme ni a la memoria ni a la imaginación.

Las 25 mejores película españolas del siglo XXI

  1. Imagen principal - Los otros
    Alejandro Amenábar, 2001

    Los otros

  1. Imagen principal - La isla mínima
    Alberto Rodríguez, 2014

    La isla mínima

  1. Imagen principal - As bestas
    Rodrigo Sorogoyen, 2022

    As bestas

  1. Imagen principal - La sociedad de la nieve
    J. A. Bayona, 2023

    La sociedad de la nieve

  1. Imagen principal - El laberinto del fauno
    Guillermo del Toro, 2006

    El laberinto del fauno

  1. Imagen principal - Dolor y gloria
    Pedro Almodóvar, 2019

    Dolor y gloria

  1. Imagen principal - Te doy mis ojos
    Icíar Bollaín, 2003

    Te doy mis ojos

  1. Imagen principal - Mi vida sin mí
    Isabel Coixet, 2003

    Mi vida sin mí

  1. Imagen principal - Los lunes al sol
    Fernando León de Aranoa, 2002

    Los lunes al sol

  1. 10º

    Raúl Arévalo, 2016

    Tarde para la ira

  1. 11º

    Imagen principal - Magical Girl
    Carlos Vermut, 2014

    Magical Girl

  1. 12º

    Imagen principal - Celda 221
    Daniel Monzón, 2009

    Celda 221

  1. 13º

    Imagen principal - Verano 1993
    Carla Simón, 2017

    Verano 1993

  1. 14º

    Imagen principal - REC
    Jaime Balagueró y Paco Plaza, 2007

    REC

  1. 15º

    Imagen principal - La novia
    Paula Ortiz, 2015

    La novia

  1. 16º

    Imagen principal - Robot Dreams
    Pablo Beguer, 2023

    Robot Dreams

  1. 17º

    Imagen principal - Los cronocrímenes
    Nacho Vigalondo, 2007

    Los cronocrímenes

  1. 18º

    Imagen principal - La caja 507
    Enrique Urbizu, 2002

    La caja 507

  1. 19º

    Imagen principal - Espíritu sagrado
    Chema García Ibarra, 2021

    Espíritu sagrado

  1. 20º

    Imagen principal - Balada triste de trompeta
    Álex de la Iglesia, 2010

    Balada triste de trompeta

  1. 21º

    Imagen principal - Maspalomas
    José Mari Goenaga y Aitor Arregi, 2025

    Maspalomas

  1. 22º

    Imagen principal - Saben aquell
    David Trueba, 2023

    Saben aquell

  1. 23º

    Imagen principal - Chico y Rita
    Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando, 2010

    Chico y Rita

  1. 24º

    Imagen principal - Truman
    Cesc Gay, 2015

    Truman

  1. 25º

    Imagen principal - Campeones
    Javier Fesser, 2018

    Campeones

