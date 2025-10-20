Una película con esencia canaria se cuela en el ránking de las mejores películas españolas del siglo XXI La película dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, Maspalomas, consigue posicionarse como una de las películas por excelencia del cine español.

El cine, como vehículo narrativo, posee una capacidad única para transmitir historias que, de otro modo, serían difíciles de contar. A través de imágenes, emociones y estructuras narrativas, logra conectar con el espectador de forma profunda y duradera. Bajo esta premisa, la revista Fotogramas ha llevado a cabo una votación entre los miembros de su redacción para seleccionar las 25 mejores películas españolas del siglo XXI. El resultado: un homenaje a lo más destacado de nuestra cinematografía desde el año 2001.

Entre los títulos elegidos, destaca Maspalomas (José Mari Goenaga y Aitor Arregi, 2025), una cinta con aromas a Canarias y en la que se hace gala de su tolerancia y diversidad. La película retrata la historia de Vicente, un hombre de 76 años que, tras una ruptura sentimental, inicia una nueva vida en el sur de Gran Canaria. El filme ofrece un recorrido íntimo por la idiosincrasia de la zona, desde la celebración del Orgullo hasta la vibrante vida nocturna del centro comercial Yumbo.

La película fue recibida con entusiasmo en el pasado Festival de San Sebastián, celebrado en septiembre, donde cosechó elogios tanto de la crítica como del público. Su paso por el certamen culminó con la obtención del Premio Sebastiane, galardón que reconoce aquellas obras que mejor reflejan la realidad del colectivo LGTBI+.

En estos 25 años, la cinematografía españoa ha consolidado su madurez sin renunciar a la emoción ni a la audacia formal: películas que dialogan con el cine europeo más prestigioso y, al mismo tiempo, con las raíces de una identidad artística que no teme ni a la memoria ni a la imaginación.

Las 25 mejores película españolas del siglo XXI

1º Alejandro Amenábar, 2001 Los otros

2º Alberto Rodríguez, 2014 La isla mínima

3º Rodrigo Sorogoyen, 2022 As bestas

4º J. A. Bayona, 2023 La sociedad de la nieve

5º Guillermo del Toro, 2006 El laberinto del fauno

6º Pedro Almodóvar, 2019 Dolor y gloria

7º Icíar Bollaín, 2003 Te doy mis ojos

8º Isabel Coixet, 2003 Mi vida sin mí

9º Fernando León de Aranoa, 2002 Los lunes al sol

10º Raúl Arévalo, 2016 Tarde para la ira

11º Carlos Vermut, 2014 Magical Girl

12º Daniel Monzón, 2009 Celda 221

13º Carla Simón, 2017 Verano 1993

14º Jaime Balagueró y Paco Plaza, 2007 REC

15º Paula Ortiz, 2015 La novia

16º Pablo Beguer, 2023 Robot Dreams

17º Nacho Vigalondo, 2007 Los cronocrímenes

18º Enrique Urbizu, 2002 La caja 507

19º Chema García Ibarra, 2021 Espíritu sagrado

20º Álex de la Iglesia, 2010 Balada triste de trompeta

21º José Mari Goenaga y Aitor Arregi, 2025 Maspalomas

22º David Trueba, 2023 Saben aquell

23º Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando, 2010 Chico y Rita

24º Cesc Gay, 2015 Truman

25º Javier Fesser, 2018 Campeones

