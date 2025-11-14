El nuevo PRUG del Teide «es catastrófico» para los rodajes El Clúster Audiovisual de Canarias denuncia una regulación «prohibitiva», sin informes de impacto y elaborada de espaldas a la industria

El Clúster Audiovisual de Canarias ha solicitado la paralización inmediata del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, advirtiendo que su redacción actual «liquida la actividad» y generará un «impacto catastrófico» en toda la industria audiovisual del Archipiélago, al limitar, considerablemente, cualquier actividad de nuestro sector en una localización crucial, estratégica e icónica de nuestro territorio.

El sector audiovisual denuncia que el borrador, el más restrictivo de España, se ha redactado sin solicitar información y sin consensuar, con una total «falta de transparencia y gobernanza» y sin aportar informes técnicos o de impacto ambiental que justifiquen y motiven la prohibición de la actividad audiovisual.

Esta decisión contrasta frontalmente con la consideración de «sector estratégico» que la propia industria recibió del Parlamento de Canarias (2009), del Cabildo de Tenerife (2018) – por unanimidad- y del propio Gobierno de Canarias (2024).

La industria audiovisual es una industria limpia que no contamina la tierra, el aire o el mar, ni el paisaje con instalaciones permanentes, y es un pilar clave en la diversificación económica de las islas, que supone ya el 3% del PIB de Canarias, apunta el Clúster en un comunicado.

Siendo un sector que tanto aporta a la economía de las Islas, y de manera tan transversal, cualquier limitación y restricción debería ser justificada al provocar un impacto negativo en nuestro entorno. «Si analizamos su impacto en el Teide es estadísticamente insignificante», asegura.

Según datos de la Tenerife Film Commission, el Parque Nacional del Teide recibió más de 5,2 millones de visitantes turísticos en 2024. En comparación, la actividad audiovisual representa una fracción mínima de esa afluencia (actualmente los rodajes en el Teide están ya regulados de cara a preservar el medioambiente): En 2023, el año con mayor número de rodajes en Tenerife (193), una tercera parte (63) pasó por el Parque Nacional; estos 63 rodajes movilizaron a 1.225 personas; tomando este año récord (2023) como referencia (4.463.281 total de visitantes), el personal de rodajes (directo e indirecto) supuso tan solo el 0,027% del total de visitantes al Teide; y en noviembre de 2023, se comenzó a exigir un mes de antelación para solicitar permiso mediante instrucción, para cualquier actividad audiovisual. Como consecuencia de ello desciende en un 10 % la actividad del sector audiovisual en el Parque Nacional.

Actualmente, el audiovisual es el sector productivo sometido a mayor nivel de control en el Parque. Las productoras deben solicitar permiso previo, entregar un seguro de responsabilidad civil y, para equipos de más de 50 personas, presentar una memoria completa que incluye un informe o declaración ambiental. El sector subraya que «no tiene constancia de la retención de la fianza en ninguna producción audiovisual», por daños.

A modo de ejemplo, un spot de dos jornadas de filmación en el Teide, implica una inyección de 100.000,00 euros en nuestra economía, dice el Clúster Audiovisual de Canarias.