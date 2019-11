Netflix anuncia nueva temporada de ‘The Witcher’

Las cumbres de Gran Canaria y La Palma fueron algunos de las localizaciones elegidas por los responsables de esta esperada producción, en marzo de este año, para el rodaje de la primera temporada. Durante el mismo, el actor Henry Cavill colgó en Instagram un vídeo en el que aparecía corriendo por la cumbre grancanaria mientras elogiaba su paisaje.

La segunda temporada comienza su producción a principios de 2020 en Londres y su estreno está previsto en 2021, apuntó ayer en un comunicado Netflix, que no dio más detalles sobre dónde se desarrollará el rodaje de este proyecto.

La creadora de la adaptación audiovisual de la saga ideada por el escritor polaco Andrzej Sapkovski, Lauren Schmidt Hissrich, aseguró en el mismo comunicado que «volveremos al Continente y contaremos más historias de Geralt, Yennefer y Ciri».

El reparto principal de The Witcher (El brujo) incluye al actor británico Henry Cavill (Misión Imposible: Fallout, El hombre de acero) interpretando a Geralt de Rivia, a Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) en el papel de Yennefer, y a Freya Allan (The Third Day, Into The Badlands) como Ciri, que regresarán en la segunda entrega.

La nueva temporada, que tiene como productores a Lauren Schmidt Hissrich, Tomek Baginski, Jason Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski y Steve Gaub, contará con un total de ocho capítulos.

The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias.

Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.