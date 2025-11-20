La Muestra de Cine de Lanzarote arranca en Casa El Hacedor, en Teseguite La 15ª edición celebró este jueves su acto de apertura en uno de los aljibes más antiguos de la isla, dentro de una 15ª edición dedicada al agua

Tras ediciones anteriores desarrolladas en escenarios emblemáticos como el Mirador del Río, el Castillo de San José o la Cueva de los Verdes, la inauguración de la 15ª edición de la Muestra de Cine se llevó a cabo en la noche de este jueves en uno de los aljibes restaurados más antiguos de Lanzarote.

La apertura tuvo lugar en la finca denominada Casa El Hacedor, ubicada en el pueblo de Teseguite, un espacio rural extraordinario gracias a la labor de su propietaria, que ha mantenido en gran estado de conservación uno de los aljibes privados de mayores dimensiones y relevancia en la isla.

Durante los once días de actividades por toda la isla, la Muestra de Cine ofrecerá pateadas, proyecciones en diversos municipios, sección oficial, cortometrajes canarios, sesiones educativas y eventos destinados a niños y niñas. Esta edición contará con la presencia de directores y directoras procedentes de varios continentes.

Los organizadores —la asociación Tenique Cultural— han situado la inauguración en un entorno donde el agua —tan presente en la historia de Lanzarote— actúa como testigo. Desde la explanada del Cabildo en Arrecife, los invitados se desplazaron en guagua hasta la finca, ubicándose en un paisaje de gavias y nateros que evocan la bonanza económica de tiempos pasados.

Construido en torno al año 1700, antes de las erupciones del Parque Nacional de Timanfaya, el aljibe ha conservado hasta hoy el valor simbólico de un recurso esencial: el agua. En él, paredes, pilares y bóvedas contienen la memoria de la isla y sus generaciones.

Según palabras del director Javier Fuentes Feo, «Tenique Cultural ha elegido este lugar porque sus paredes sintieron los años de sequías y los tiempos de abundancia. En sus capas de cal ocre quedó registrado el valor de cada balde que se guindó. En sus pilares y bóvedas queda reflejada una memoria profunda de la isla entera».

En activo desde 1889

Durante la ceremonia se entregó el premio honorífico a Eden‑Théâtre, el cine en activo más antiguo del mundo, por ser símbolo de la resistencia de las salas de cine como espacios de encuentro, memoria y transmisión cultural.

Este cine, inaugurado en 1889 en La Ciotat (Francia), fue escenario de las primeras proyecciones de los hermanos Lumière. Para Tenique Cultural, representa «un símbolo de continuidad entre el nacimiento del séptimo arte y su presente. Su supervivencia y vitalidad son también un recordatorio de que el cine, más allá de la tecnología o los formatos, sigue siendo una experiencia compartida y profundamente humana».

El galardón fue recogido por Michel Cornille, presidente de la asociación Les Lumières de l'Eden —dedicada a la preservación de la histórica instalación— y director del cine. El premio consistió en una botella de vino especial de la bodega Bodega El Grifo, la más antigua de la isla, destinada a brindar por la vida y por el buen trabajo realizado.