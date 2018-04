Milla Jovovich se suma al nuevo rodaje de Adrián Guerra

Desde el 14 de mayo, durante dos semanas, Gran Canaria vuelve a convertirse en un plató para el rodaje de una película con un reparto internacional, que tiene entre sus productores al grancanario Adrián Guerra.

Se trata de Paradise Hills, que bajo la dirección de la bilbaína Alice Waddington, se rodará en distintas localizaciones de la isla, tanto en la capital como en otros municipios, tal y como adelantó este periódico en su edición impresa del pasado 10 de marzo.

La actriz Milla Jovovich, nacida en Ucrania y nacionalizada norteamericana, es una de las últimas incorporaciones para un reparto del que ya se conocía la presencia de la norteamericana Emma Roberts y de la australiana Danielle Macdonald.

La página web hollywoodiense Deadline.com avanza que junto a la protagonista de la conocida saga de las películas Resident Evil, también se han sumado a esta película el joven actor británico Jeremy Irvine y la comediante norteamericana Nora Lum, conocida artísticamente como Awkwafina.

Paradise Hills desarrolla una distopía, con un guion escrito por el español Nacho Vigalondo y Brian De Leeuw, a partir de una idea original de la directora Alice Waddington y Sofía Cuenca. En concreto, cuenta la historia de un internado que, en un futuro cercano, tiene la sorprendente capacidad de conseguir que todas sus jóvenes alumnas salgan de sus instalaciones convertidas en las personas que su entorno familiar siempre había deseado que fueran. Esta misteriosa institución está construida en medio del océano.

Este rodaje supone el regreso de Adrián Guerra a Gran Canaria, donde ha estado al mando de producciones como Grand Piano (2013), Cómo sobrevivir a una despedida (2015), Palmeras en la nieve (2015), El Titán (The Titan, 2016) y Down a Dark Hall (2016). El año pasado llevó el rodaje de The Kill Team, de Dan Krauss, hasta Fuerteventura.