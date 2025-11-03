Mikel Salas: «El compositor es el brazo armado musical de la película» El compositor navarro abre el sábado 8 de noviembre San Rafael en Corto con su filme de animación 'Cafunè', ganador del Goya

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:24 Comenta Compartir

'Cafunè' es el segundo trabajo que acometía Mikel Salas (Pamplona, 1970) con los directores Lorena Ares y Carlos F. de Vigo. El compositor navarro (Premio Europeo por 'Un día más con vida'), que puso música al que fue denominado Mejor Cortometraje de Animación en los Premios Goya 2025, abre en el Teatro Víctor Jara de Vecindario el día 8 de noviembre, a las 19.30 horas, antes de la proyección de esta delicada, intensa y comprometida pieza de ocho minutos, la 21º edición del Festival de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) con una comparecencia en la que se referirá ante el público a su trabajo en esta película que surgió apoyada por Amnistía Internacional y que aborda el trauma de la inmigración a través de la historia de Alma, una niña que fue la única superviviente de un naufragio de una patera.

«Cuando haces música para pelis, no haces música, haces pelis. Y en realidad, la película la hace otro. Tú eres el brazo armado musical», señala Salas, quien lleva más de 20 años trabajando como compositor en múltiples proyectos audiovisuales. El año pasado, sin ir más lejos, puso música a tres obras distintas: 'Cafunè', 'Los Williams' y 'Mugaritz, sin pan ni postre'.

«La idea no es poner mi música en una película, sino intentar que la música crezca con naturalidad a partir de ese universo particular», agrega el músico que para crear su música utiliza todo tipo de recursos sonoros e instrumentos, en ocasiones postproducidos digitalmente para generar atmósferas únicas, y que ha trabajado en compañía de orquestas sinfónicas y voces únicas como las de Enrique Morente, Frank T o Cristina Rosenvinge.

La peculiaridad de 'Cafunè' es que ha sido realizado mediante animación tradicional digital 2D, lo que añade una capa de calidez visual a su poderosa narrativa. Para una gran historia de ocho minutos y gran equipo de creativos ha estado trabajando durante tres años. «En 'Cafunè' nunca me plantee una partitura que provocara pena o conmiseración, sino que fuera capaz de iluminar el complicado y delicado imaginario de Alma. Empecé a trabajar con cuerdas que frotaba con mis uñas o un arco a los que fui añadiendo luego la base de otros instrumentos. La música aporta volumen. Un dibujo sencillo y de trazo infantil acompañado de una música precisamente no infantil, se fusionan en este caso para ofrecer un mensaje que obliga al espectador a pensar», explica Salas.

Abierto y receptivo

«Cada vez que te embarcas en un proyecto resulta ser un viaje distinto. Me dejo llevar para 'descubrir' cuál es el universo musical adecuado para cada historia y estar muy abierto y receptivo para ayudarlo a crecer. Para ello también me ayuda mucho intentar adoptar la visión (y el oído) del director o directora de la película: me obliga a salir de mis querencias musicales (la famosa zona de confort) para aventurarme en las suyas. Me encanta esa combinación entre trabajo solitario, pero con una visión de equipo. Así que, por ejemplo, de esta triada, 'Cafunè' terminó siendo una combinación de guitarras pequeñitas electrónica y ambient, 'Los Williams' combina hip-hop y txalaparta con música más «futbolística» y 'Mugaritz. Sin Pan ni postre' está hecha solo con sartenes, copas, botellas y un coro», apunta.

En su estudio rodeado de viejos sintetizadores, guitarras y bajos, varios ordenadores con sus respectivas pantallas, instrumentos desconocidos y muchos artefactos más entre los que cabe reseñar una colección de sartenes, el compositor trabaja en las partituras de sus bandas sonoras como lo hizo con 'Cafunè', corto inspirado en el cómic del granadino Chechu Ramírez 'El mar recordó sus nombres' y producido por Dr. Platypus & Ms. Wombat, White Leaf Producciones y la canaria Damián Perea Producciones.

Ampliar El compositor Mikel Salas. C7

Lejos de las grandes palabras, el compositor huye del protagonismo. «No tengo una visión mesiánica de mi trabajo. La música es solo una pieza más del puzle. Si el corto genera empatía o cercanía, ya me doy por satisfecho», dice.

En un mundo saturado de ruido, Mikel Salas reivindica la escucha. «Procuro seguir escuchando discos enteros sin pantallas, como antes. Me recuerda por qué me enamoré de la música», confiesa. Entre sus influencias aparecen nombres tan dispares como Pink Floyd, Tom Waits, Steve Reich o Radiohead, pero también artistas más recientes como Kae Tempest o Black Midi. «Soy bastante variadito», admite.

En la tele y con una guitarra

«Si me envían la película a casa la veo en la tele familiar con una guitarra en la que voy tocando acordes que se me ocurren. Y esas primeras composiciones suelen tener cierto sentido, porque son fruto de lo que me ha provocado lo que he visto. En el estudio trabajo la inspiración, que es un recurso muy breve, hasta que se empiezan a articular todas las melodías de la banda sonora con la mecánica de la película y sus tiempos», relata el compositor, que suele dedicarle tres o cuatro meses a cada uno de sus proyectos.

«Cuando falla algo en una película, aunque sea un personaje secundario, dejas de creer en la historia. Igual sucede con la música, aunque si la banda sonora es maravillosa puede que la peli no sea maravillosa automáticamente. La música es un truco que sirve a la historia. Si no hay un buen guion y una buena dirección no hay película. El único filme en el que se me ocurre que es más famosa la banda sonora que la propia película es 'La misión', compuesta por Ennio Morricone. No puedes forzar sentimientos con la música». El creador navarro que ha trabajado con directores como Benito Zambrano, Félix Viscarret, Álvaro Brechner o Paco Plaza, concluye que el trabajo de estudio y los soportes multipistas y de digitalización que han venido a sustituir el trabajo que en los años 50 realizarían infinidad de músicos, han supuesto una revolución total.

Sesión del domingo

SREC dedica la función del domingo día 9 al genocidio de Gaza. A las 19.30 horas se proyectará el largometraje 'No other land' dirigido por el abogado y periodista palestino Basel Adra, el fotógrafo y agricultor palestino Hamdan Ballal, el periodista de investigación israelí Yuval Abraham y la directora de fotografía israelí Rachel Szor.

Considerado un acto de resistencia creativa en la búsqueda de justicia para el conflicto palestino-israelí, esta cinta que obtuvo el Oscar este año en la categoría al Mejor Largometraje Documental, profundiza en un conflicto histórico que vive su peor momento en un filme que tiene capas, humanidad y toda la esperanza que se puede tener en estos momentos. La presentación del citado filme contará con Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité de España de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).