Michael Shanks: «Si Dave Franco y Alison Brie no fueran pareja, no habríamos hecho 'Together'» El cineasta se estrena en el largometraje con una cinta que presentó en el festival de Sitges y que se acaba de estrenar en las salas españolas

Fran Villalba Sitges Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:26

Una pareja en crisis que se acaba de mudar a un pequeño pueblo descubre, tras caer accidentalmente en una extraña gruta situada en medio del bosque, que son incapaces de permanecer separados el uno del otro. Literalmente. Este es el original e inquietante planteamiento de 'Together', el debut como director de largometrajes de Michael Shanks (autor de cortos como 'Time Trap' o 'Rebooted', que se pueden encontrar en youtube) y que ha llegado a las carteleras españolas precedido por un gran éxito de crítica y público en otros países. «Siempre confié en las posibilidades de la película, estaba muy orgulloso del guión y contaba con un reparto maravilloso y un equipo genial, así que sabía que de ahí iba a salir algo bueno», admite el director a su paso por el festival de Sitges.

«Pero lo cierto es que nunca hicimos pases de prueba con público, éramos sólo el editor Sean Lahiff y yo trabajando en un pequeño cuarto en Australia, así que tampoco es que las tuviera todas conmigo en cuanto a la reacción de los espectadores. Pero entonces llegó el Festival de Sundance, donde hicimos la 'premiere', y cuando a los cinco minutos, con el primer susto, la gente se sobresaltó, eso fue una buena señal. Y luego al poco tiempo escuché a la gente reírse con un chiste, me relajé, vi que estaban entrando en la historia, que había una energía positiva y ahí es cuando verdaderamente empecé a estar convencido de que esto podía funcionar. Luego he tenido la suerte de que los espectadores han seguido reaccionando positivamente, así que me siento la persona más afortunada del mundo».

Michael Shanks, que se considera «un auténtico fanático del género del terror», cuenta que el germen de la historia surgió de sus experiencias personales. «Llevo casi 17 años con mi pareja y mis amigos más cercanos están también en relaciones monógamas que en muchos casos se remontan al instituto, así que lo de estar conectado a otra persona durante un largo periodo de tiempo es algo que siempre ha estado muy presente en mi vida. Entonces un día pensé '¿y si esa unión no fuera sólo espiritual, sino también algo físico, con la carne de ambos fundiéndose?'. Y ahí me di cuenta de que tenía un gran punto de partida para un 'body horror' (subgénero de terror que se enfoca en la transformación, mutación, deformación o degeneración del cuerpo humano, uno de cuyos más recientes ejemplos es el también aclamado filme 'La sustancia')».

Impactante

Justamente una de las escenas más impactantes de la película, en la que los dos protagonistas se ven inexorablemente atraídos el uno hacia el otro, a pesar de sus esfuerzos por permanecer separados, fue lo primero que visualizó. «En ese momento no tenía aún pensado el argumento, los personajes no tenían ni nombre, eran sólo un hombre y una mujer, pero me senté, escribí la escena y al acabarla me di cuenta de que me encantaba, así que no me iba a quedar más remedio que escribir una película para poder insertarla», comenta con una sonrisa. Aunque con el tiempo fue limando algunos aspectos del guión puesto que «es una idea que tuve hace ya siete años», lo cierto es que la historia no sufrió grandes modificaciones, manteniendo siempre su estructura y desenlace original.

Ampliar Una secuencia de 'Together'. C7

La pareja protagonista está formada por Dave Franco (que ya hace tiempo que dejó de ser el hermano de James Franco, construyéndose una carrera de lo más interesante) y Alison Brie (inolvidable en la serie 'Community' y protagonista de la interesante 'Glow') que son pareja en la vida real. Algo que para este proyecto concreto «fue extremadamente beneficioso, hasta el punto que de no ser así no creo que hubiéramos podido hacer la película. Teníamos un calendario de rodaje muy apretado, así que necesitábamos dos actores que tuvieran una historia en común. Y no me refiero sólo al tema romántico, que también, sino al hecho de que si no me equivoco esta es la quinta película en la que trabajan juntos, y esa complicidad era necesaria. Eso sin contar el tema de las escenas de sexo y que tuvieron que pasarse completamente desnudos una jornada entera, con lo que vino genial que se sintieran cómodos. Pero es que además por el tema de los prostéticos que usábamos, en la parte en la que están pegados el uno al otro, si cualquiera de los dos tenía que ir al baño no podíamos separarlos, tenían que ir juntos, y eso es algo que de no haber sido pareja hubiera sido muchísimo más problemático».

21 días de rodaje

El rodaje duró únicamente 21 días, por lo que «no hubo tiempo para hacer muchos ensayos. Afortunadamente Alison y Dave (que también ejercen el rol de productores de la cinta) se sumaron al proyecto meses antes de que empezáramos a rodar, así que hablamos mucho por 'zoom'. Como cuando entráramos en materia no iba a haber tiempo para hacerse preguntas o probar cosas, era importante que estuviéramos en sintonía y que comprendieran mi visión y lo que estábamos haciendo. Y no me refiero solo los actores, sino a todo el equipo. Pero he de decir, en honor a la verdad, que nos divertimos mucho, lo pasamos realmente bien rodando esta película'.

'Together' está lleno de momentos impactantes, pero si uno que sobresale es la secuencia final. «Es una mezcla de maquillaje y efectos visuales muy complicada, pero que funciona a la perfección. Creo que mi editor se inspiró en el montaje de la película 'Enemy', de Denis Villenueve, por el tema de los efectos visuales muy locos que tiene al final, aunque he de decir que la nuestra no es una película tan críptica, se entiende perfectamente lo que pasa», comenta con una sonrisa.

Y sobre esa escena en concreto añade que «hay gente que la considera excesiva y otra gente a la que le gusta. A mí personalmente me encanta, siempre la tuve en la cabeza, desde el primer momento, y el resultado fue exactamente el que yo quería».

Aunque aún está disfrutando del éxito de su primer largometraje, Michael Shanks ya piensa en su siguiente proyecto, 'Hotel hotel hotel hotel', que se rodará en 2026. «Será una mezcla de géneros. Ciencia ficción, película de terror y 'thriller', un poco al estilo 'Memento', de Christopher Nolan. Habrá cosas que nunca he visto en la gran pantalla y que me apetece mucho poner en práctica», avanza.