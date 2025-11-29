Michael Paré, actor de 'Calles de fuego': «Salvador Dalí pronosticó mi éxito tras leerme la palma de la mano»

Fran Villalba San Cristóbal de La Laguna Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

Michael Paré (Brooklyn, Estados Unidos, 1958) fue uno de los rostros más conocidos del cine en la década de los 80, gracias sobre todo a su presencia en películas como 'Calles de fuego' o 'El experimento Filadelfia'. Pero aunque su nombre ya no aparece vinculado a grandes producciones, lo cierto es que nunca ha dejado de trabajar, lo que se refleja en la gran cantidad de títulos, más de 270, de los que se compone su filmografía. «Hago sobre todo películas pequeñas para el mercado doméstico, pero también estuve en 'Bad Moon', que sí que pasó por las salas comerciales, he trabajado con Sandra Bullock ('Siempre queda el amor'), Matthew McConaughey y Bryan Cranston ('El inocente'), el año que viene actuaré en una película junto a Tommy Lee Jones... Mi carrera sigue adelante, no me puedo quejar».

Durante su presencia en el Festival de cine Fantástico Isla Calavera Ciudad de La Laguna, donde ha recibido el Premio Leyenda del Fantástico, Paré demostró que no ha perdido un ápice de su carisma y que atesora un buen número de anécdotas que bien podrían convertirse en un excelente guion cinematográfico. Como ejemplo, la manera en la que logró introducirse en Hollywood. «Yo estaba estudiando interpretación cuando una chica que conocía me pidió que hiciera una película amateur con ella, una cosa muy tonta de unos 15 minutos», comienza a narrar. «Mantuvimos el contacto y un día me llamó para preguntarme si quería ir a una cena con Salvador Dalí, el pintor. Yo no tenía ni idea de quién era, la verdad es que en ese momento estaba más interesado en el tema de la comida. Fuimos al Laurent, uno de los mejores restaurantes de Nueva York, y allí conocí a la mujer de Dalí, Gala, que me ordenó que me sentara a su lado. En un momento de la noche Dalí se me acerca y me dice «mírame a los ojos y dame tu mano». Y comenzó a leerme el futuro y me aseguró que en seis meses conocería a una mujer que me haría famoso. Que no sabía quién era, pero no se trataba ni de mi amiga la actriz ni de mi agente».

«Pues bien», continúa Paré, «dos meses más tarde me colé en un edificio donde se estaban llevando a cabo pruebas de casting. Una mujer me vio en el vestíbulo y me preguntó que qué estaba haciendo, y yo mentí y respondí que estaba allí por una audición. Ella desapareció y sinceramente pensé que iba a buscar a los de seguridad para echarme, pero cuando regresó me pidió que volviera el viernes, que me iban a grabar unas imágenes y llevarme a Hollywood. Tal que así. Me hicieron un contrato y me dieron un cheque, que cobré sobre la marcha, y un mes después ya estaba rodando el piloto de la serie 'El gran héroe americano'. Así que resultó que Dalí tenía razón».

Sobre la serie recuerda que «aunque no tenía muchas frases por episodio – era uno de los estudiantes de la clase en la que enseñaba el protagonista, Ralph Hinkley (interpretado por William Katt) – sí que fue una gran oportunidad para mí y era consciente de ello. Contraté a un profesor de interpretación y me sabía todas las líneas de diálogo. No me refiero solo a las mías, sino a las de todo el mundo. Stephen J. Cannell, el creador de la serie, era en aquel momento el rey de la televisión, tenía su propio edificio de ocho plantas en Hollywood Boulevard. Aún no me creo cómo llegué al proyecto, y más sin haber hecho siquiera una prueba de pantalla».

De ahí saltó a la película 'Eddie y los Cruisers' (1983), que es la que hizo que el director Walter Hill se fijara en él para 'Calles de fuego', donde compartió reparto con Willem Dafoe, Diane Lane, Rick Moranis y Amy Madigan, aunque en aquel momento ninguno de ellos era aún famoso. «Creo que fue la primera película de Willem», explica, «y Diane Lane había estado de niña en Broadway, pero seguía siendo tan joven, 18 años recién cumplidos, que llegaba al rodaje directamente desde la escuela. Con ella tuve mi primer beso en pantalla, lo que no me parece un mal estreno», bromea.

Walter Hill

En cuando al director Walter Hill, explica que «es un tipo duro. Si algo no le gustaba te soltaba 'lo has hecho mal, repítelo de nuevo'. Era básicamente un cowboy, iba con su sombrero, con sus botas...hasta su silla de director era de cuero. Walter no es una persona de muchas palabras y tampoco se andaba con tonterías. Para las escenas de lucha le enseñé algunos movimientos que había estado practicando, pero su respuesta siempre era 'hazlo como si fueras John Wauyne'. Y me puso el ejemplo de 'El hombre tranquilo', preguntándome a quién recordaba el público, si a Wayne o a Víctor McLaglen. 'Pues por algo es', y ahí terminó la conversación. Recuerdo otra vez que durante el rodaje de una secuencia todo el mundo menos yo estaba situado detrás de un cristal de seguridad y le pregunté '¿esto es seguro?'. Me dijo que me dejara de boberías y me pusiera a actuar. En la toma, me cayeron unos trozos de cristales en la cara. Se acercó a mí, me los quitó, me dio una palmadita en la mejilla y ordenó que repitiéramos la toma».

Un estreno improvisado en moto

En 'Calles de fuego' el actor tenía que conducir una motocicleta, algo que no había hecho nunca, circunstancia que los productores ignoraban. «Deberían habérmelo preguntado, pero no lo hicieron», comenta entre risas. «El tipo de utillería me preguntó si quería probar la moto y le contesté que no sabía usarla. '¡Pero si ruedas mañana!'. Así que me llevó a un callejón en Chicago, en plena lluvia, me dijo cómo arrancar la moto y allí estuve practicando toda la noche. Al día siguiente estaba en lo alto de la colina, sentado en el vehículo, ya con todo preparado, y tenía que bajar a toda velocidad y hacer un giro rápido delante de la cámara. Walter gritó acción...y salió bien a la primera. Eso prueba que la magia existe y que entre 'acción' y 'corten' tengo un ángel que me protege».

Mucho peor recuerdo tiene de la secuela de 'Calles de fuego', 'Road to hell', rodada en 2008. «Yo me había ido de Hollywood años atrás pero quería volver. Y el director Albert Pyum me localizó y me contó que había hablado con Walter Hill y Larry Gross (el coguionista de la cinta original) y que le habían dado sus bendiciones para rodar la continuación. Sólo que no era cierto, no tenía los derechos. Debí haber llamado a Walter, pero como en el reparto estaba Deborah Van Valkenburg (que también repetía el papel de la primera entrega, el de su hermana), que es amiga suya, sinceramente creí que era un proyecto legítimo. Me sabe mal porque seguro que Walter se sintió traicionado, pero juro que nunca imaginé que fuera todo una mentira».

«Al principio iba a ser un corto de unos 25 minutos, rodado todo en pantalla verde. Pero después el director me dijo que tenía una gran banda de rock y que quería filmar un número musical. Y luego otro, y otro y para cuando acabamos ya se había convertido en un largometraje. Pero claro, como no poseía los derechos no podía venderlo. Fue una pérdida de tiempo», dice.