Mejías rueda ‘La viajante’ en las carreteras canarias

Ángela trabaja como fotógrafa en un parque de atracciones. Toda la vida pasa por el objetivo de su cámara. La observa desde la distancia y el silencio hasta que se embarca en un extraño viaje que la obligará a interactuar y a enfrentarse a los otros. Este es, a grandes rasgos, el motor de la película que Miguel Ángel Mejías, con la ayuda de Amanda Lobo, empezará a rodar en distintas carreteras canarias durante cinco semanas entre abril y mayo. «Trata sobre la imposibilidad de la huida de uno mismo y la búsqueda de una identidad en un mundo donde la identidad se concibe virtualmente, con lo que podemos crear distintas formas de ser y estar», explica Miguel Ángel Mejías (La Laguna, Tenerife, 1991) sobre lo que será su primer largometraje; un trabajo que define como «una declaración de principios ligada a la vieja forma de mirarse a uno mismo y de enfrentar a los personajes hacia ese vacío, ese limbo identitario». Así, la protagonista de la película -encarnada por Ángela Boix y espoleada por el personaje interpretado por Miquel Insúa- se embarcará en este periplo que, según Mejías, suele estar «movido por la conciencia de la muerte y el deseo de encontrar nuestro lugar en el mundo». «Ángela deja la contemplación y la indolencia para involucrarse. Ese es el conflicto existencial contemporáneo de los jóvenes que ya no lo son tanto y que sufren ese vacío porque lo hemos tenido todo», dice.

También la película indaga en la perspectiva cinematográfica. «El observador es observado, aunque también la protagonista nos está observando a nosotros. Ahí está el juego», comenta Mejías que considera el paisaje como un personaje más.

Sin embargo, las rutas canarias que aparecerán en el largo corresponden a un lugar indefinido. «La historia habla de cosas elementales y universales, me interesaba ubicarla en un no lugar; un limbo», explica el director que entiende que rodar al aire libre buscando determinada luz «será un desafío bastante grande. Es una producción pequeña. No nos podemos permitir fallos», comenta sobre una responsabilidad que recaerá en la productora Angharad Rojo.

La viajante supone, según cuenta, un sueño compartido por un equipo que se ha ido enrolando en una aventura iniciada con una campaña de micromecenazgo en 2016 y que ha ido creciendo con la implicación de la productora Digital 104 y la obtención de una ayuda de 256.000 euros del Gobierno de Canarias, además de la venta de los derechos de emisión a Televisión Canaria. «Sigue siendo una película de muy bajo presupuesto», afirma el cineasta que prevé estrenarla el año que viene.