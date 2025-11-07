Maya Tilelli Álvarez: «Todo acto de filmar implica una mirada sobre el mundo» Su cortometraje 'Mar de sombras' se proyecta el lunes 10 de noviembre en la quinta sesión de SREC, junto a otros 24 trabajos de diversas procedencias

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:34 Comenta Compartir

La joven realizadora de 22 años Maya Tilelli Álvarez presenta el lunes día 10 de noviembre (19.30 horas) su cortometraje 'Mar de sombras' en la quinta sesión del festival SREC que se desarrolla en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. La directora, que compagina su trabajo como montadora en un programa de Televisión Canaria y sus estudios de Cine en el Instituto de Cine de Canarias, experimenta en sus trabajos imagen y narrativa para contar historias más allá de las palabras. 'Mar de sombras', realizado este mismo año, aborda en cinco minutos cómo el mar puede convertirse en un espacio sometido a contradicciones.

«Quería mostrar cómo esa frontera física también se convertía en una frontera simbólica, en la que se cruzan sueños, miedos y memoria. A través de las imágenes y el sonido busqué crear conciencia sobre la realidad migratoria. Mi objetivo como cineasta era que el espectador se detuviera a observar el cortometraje y pensara en las historias que se esconden detrás de cada travesía», señala la directora, cuyo anterior trabajo, 'Volver a casa', también habla del proceso de retorno y cómo el paso del tiempo y la distancia transforman nuestra relación con el espacio al que pertenecemos.

Álvarez Santana trabaja ahora en el proceso de edición de su corto documental 'Tilelli', en el que descubre la vida de su padre a través de archivos, fotografías y testimonios, que muy pronto empezará a distribuirse por distintos festivales. Que 'Mar de sombras' se exhiba en la muestra que organiza la Asociación Cultural Canaria Gran Angular desde hace más de veinte años, cree que «supone una gran oportunidad que otorgará visibilidad y voz a este cortometraje» que tardó unos cuatro días en grabarlo.

Confiesa que la mayor dificultad de su factura «fue el cuestionarme cómo crear un documental solamente a partir de la imagen y el sonido, sin utilizar diálogos. El proceso de montaje me llevó más tiempo, alrededor de dos semanas, aunque el trabajo de sonido lo finalizamos hace relativamente poco, con el objetivo de que la atmósfera sonora reforzara el tono y la intención del corto», añade.

Muy comprometido

Para la directora SREC es un festival «muy comprometido con el cine social y con las nuevas miradas, y que este pequeño documental tenga lugar en ese contexto me parece muy valioso. También significa poder compartir mi trabajo con el público y formar parte de un espacio donde el cine se entiende como una herramienta para generar diálogo y conciencia», dice, «porque el cine tiene el poder de transformar miradas, de generar conciencia y, poco a poco, de cambiar el mundo».

«Considero firmemente que el cine puede y debe articularse como un instrumento de concienciación. Creo que todo acto de filmar implica una mirada sobre el mundo y, por tanto, una responsabilidad, decidir qué mostrar, desde dónde y para quién. Al acercar realidades complejas de una forma accesible y emocional, el cine no solo entretiene, sino que también educa, despierta empatía y da voz a quienes muchas veces no la tienen», subraya la joven realizadora que desde una temprana edad ya exploraba el audiovisual, interesándose especialmente por el cine documental y experimental.

A Maya Tilelli Álvarez le seduce el cine que atesora una narrativa social, el que es capaz de reflejar realidades y de generar reflexión. «Me atrae especialmente el que trabaja desde la observación, el silencio y la profundidad emocional. Admiro a cineastas como Tarkovski, Bergman, Pedro Costa y Kiarostami, porque cada uno, a su manera, logra trascender lo cotidiano y explorar lo espiritual, la memoria o el paso del tiempo. Me atrae ese tipo de cine que no busca respuestas rápidas, sino que invita a mirar, a pensar y a sentir desde otro lugar», comenta la cineasta natural de San Bartolomé de Tirajana.

Quiere poner en valor «la importancia de seguir apostando por un cine que mire la realidad con sensibilidad y compromiso. Creo que, más allá de los recursos o las condiciones de producción, lo esencial es mantener una mirada honesta. Para mí, el cine sigue siendo una forma de resistencia, una herramienta para escuchar y dar voz a quienes no siempre son escuchados», concluye Maya Tilelli.