Mary Harron: «Que vayan a hacer un remake de 'American Psycho' me parece una estupidez» La cineasta, premiada en el Festival de Sitges 2025, rememora su trabajo en la mítica cinta pero sin caer en la nostalgia

Fran Villalba Sitges Martes, 9 de diciembre 2025, 17:12

Hace 25 años que se estrenó 'American Psycho', la adaptación del superventas de Bret Easton Ellis en la que Christian Bale ya daba muestras de su peculiar manera de afrontar el trabajo en el cine, metiéndose tanto en la piel del yuppie y asesino Patrick Bateman que terminó por asustar al propio autor de la novela.

Detrás de las cámaras estaba Mary Harron (Ontario, Canadá, 1953), que había alcanzado cierta notoriedad con su estreno como directora en 'Yo disparé a Andy Warhol' cuatro años atrás (aunque estuvo a punto de ser sustituida por Oliver Stone, que quería a Leonardo DiCaprio como protagonista).

Pese a lo que pudiera parecer, Harron admite que un cuarto de siglo más tarde no tiene demasiado interés en hablar del largometraje por el que todo el mundo la recuerda. «A veces siento que es una maldición, porque mi carrera es mucho más que esta película. Pero también estoy profundamente agradecida a ella, porque es lo que me ha permitido seguir adelante en esta profesión. Sacar adelante un proyecto es algo terriblemente complicado, así que contar con esa referencia me ha sido de gran ayuda».

En aquella época no era habitual que una mujer ocupara la silla de director en Hollywood, y menos si hablamos de una película tan violenta, por lo que «fue excitante darme cuenta de que era en cierto modo una pionera. De todos modos en mi primera película ya había trabajado con un equipo muy femenino, como la directora de fotografía Ellen Kuras, así que creo que ayudamos a abrir el camino. Me gusta cómo están cambiando las cosas, es genial ver que en los últimos años han aparecido un buen número de grandes directoras».

En cuanto a la elección de Christian Bale, que ha calado muy hondo en el imaginario colectivo, está convencida de que fue la adecuada. Pero no sólo la suya, sino la de todo el reparto. «El casting es siempre lo más importante para mí, le dedico mucho, mucho tiempo para encontrar a las personas perfectas para cada papel».

Un sinsentido

Precisamente por eso, por la buena acogida que aún tiene la película entre el público y el imborrable recuerdo de su protagonista, Harron no termina de entender que se vaya a hacer un remake del film. «Es algo estúpido. No tengo ni idea de por qué la gente malgasta energía en esta clase de proyectos, yo nunca lo haría. Por ejemplo, a mí hace algunos años me ofrecieron dirigir una nueva versión de 'El ansia' (película de Tony Scott de 1983 con Catherine Devenue, Susan Sarandon y David Bowie) y me negué. Les pregunté '¿por qué quieren hacer eso?' Es una película magnífica, no sé qué podría haber aportado».

Ahora bien, huye de toda polémica y no quiere que sus palabras se interpreten como un ataque a Luca Guadagnino, director del nuevo proyecto. «Es simplemente que no lo entiendo. Quizás sitúen la historia en el presente, en 2025, y todo adquiera un nuevo sentido, pero el mundo ha cambiado tanto que entonces ya no sería 'American Psycho' (que, recordemos, reflejaba a la perfección lo que fue la cultura de la década de los 80), sino otra cosa distinta. Pero entonces por qué la llamarían así. No lo sé, es todo muy extraño para mí».

Si hay una constante en la carrera de la cineasta es su predilección por los personajes complejos, tanto si hablamos de gente real como ficticia. Valeria Solanas (la protagonista de 'Yo disparé a Andy Warhol'), Charles Manson ('Las chicas de Manson'), Salvador Dalí ('Daliland'), Patrick Bateman... «Creo que más que las historias en sí me atraen sobre todo las personalidades de los protagonistas. Tienen que ser contradictorios y misteriosos. A veces me gusta que tengan algún elemento extraño, de locura, o que tengan una doble cara. Casi todos mis protagonistas son así...a excepción de Bettie Page. Ella era una mujer muy dulce».

La directora se refiere a la modelo erótica estadounidense cuyo biopic, 'Bettie Page: la chica de las revistas', rodó en 2005. «En realidad empecé a trabajar en esta película antes de hacer 'American Psycho', pero fue un proceso largo. Un amigo me dejó una revista sobre Bettie Page y me sentí fascinada por el contraste entre su imagen sexualizada y su personalidad alegre. Las fotografías eran extrañas, porque por una parte tenían un halo de erotismo pero al mismo tiempo parecían estar tomadas en la sala de estar de una casa normal y corriente. De modo que me sentí atraída por la historia que había detrás de esas imágenes. Quería profundizar en el misterio que rodeaba a la modelo. Ahora que lo pienso, ella también encaja en mi galería de personajes contradictorios».

La película, a pesar del excelente trabajo de su protagonista, Gretchen Mol, pasó bastante desapercibida, sobre todo, en opinión de Harron, porque «los espectadores querían verme hacer de nuevo 'American Psycho' y se sintieron muy decepcionados al ver que esta cinta era muy diferente. Es uno de los problemas de esta industria, que la gente quiere que hagas lo mismo una y otra vez, pero eso es algo que ni me planteo. Cada trabajo mío es consciente diferente al anterior, no tengo interés en repetirme».

El Hollywood actual

Todavía al pie del cañón, sigue viendo mucho cine. «Las películas que se hacen en Hollywood no me interesan mucho, la verdad, pero en el mundo se hacen cosas increíbles. Soy miembro de la Academia de Hollywood y eso me permite ver muchas películas de distintos lugares del planeta. Me interesa mucho el trabajo que se está haciendo en África, en países como Nigeria o Uganda, y también el cine indio». Mary Harron, que además de recibir el premio Woman in Fan también fue miembro del jurado en el Festival de Sitges 2025, aprovechó la ocasión para ver (en parte por placer, en parte por la obligación del cargo) un buen número de largometrajes de terror, «más de los que veo habitualmente», pero eso le ha servido para «descubrir muchas primeras y segundas películas de jóvenes directores y directoras con mucho talento. Me gusta estar al día y ver qué es lo que hacen las nuevas generaciones».

Eso no quita para que ella misma esté lista ya para el rodaje de su siguiente película («estoy ultimando el tema de la financiación»), que llevará por título 'The highway that eats people' (que se podría traducir como 'La carretera que se come a la gente') y que está basada en la novela de Grace Krilanovich 'The orange eats creeps'.

«Es una película de terror. Bueno, en realidad ninguna de mis películas se puede catalogar al cien por cien como terror y ésta tampoco. Quizás sería mejor definirla como un thriller con elementos inquietantes. Anna Cobb ('Hasta los huesos'), Justice Smith ('El brillo de la televisón') y Taissa Farmiga ('La monja') son algunos de los protagonistas. Y estará llena de personajes complejos, eso por supuesto».