Gael García Bernal, como 'Magallanes'. C7

'Magallanes', una coproducción canaria, logra la Espiga de Oro

La productora tinerfeña El Viaje Films participa en la cinta de Lav Díaz que ha logrado ex aequo con 'The Mastermind' en la Seminci de Valladolid

V.S.A./EFE

Las Palmas de Gran Canaria/Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:02

El jurado de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha premiado este sábado con la Espiga de Oro a las películas 'Magallanes', del director filipino Lav Díaz, y 'The Mastermind', firmada por la estadounidense Kelly Reichart.

El largometraje de Lav Díaz es una coproducción internacional entre Portugal, Francia y España, con participación de Andergraun Films (Cataluña) y la productora canaria El Viaje Films.

Se trata una visión muy personal que revisa la historia del célebre explorador que lideró la primera circunnavegación del mundo en el siglo XVI y que cuenta con un reparto encabezado por el actor mexicano Gael García Bernal junto a Ângela Azevedo Ramos y Dario Yazbek.

El jurado de la Seminci ha valorado de 'Magallanes' que permite releer «una figura histórica llena de contradicciones» y abordar la historia colonial europea y su relación con la actualidad.

Respecto a 'The Mastermind', que también se ha llevado el premio a mejor fotografía, para Christopher Blauvelt, el jurado ha destacado que consigue su dirección sensible, su extraordinario reparto coral y su capacidad para renovar el lenguaje del cine de género de atracos.

La Espiga de Plata ha sido otorgada a la película húngara 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi, quien también ha conseguido el premio de la Espiga Verde; mientras que los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini se han hecho con el precio a la mejor dirección por su película 'La noche está marchándose ya'.

En cuanto a las interpretaciones, el jurado ha valorado los trabajos de Eva Victor, por su papel en 'Sorry baby', dirigida por ella misma, y Harry Melling, por 'Pillion'.

