Lúcia Murat abre Ibértigo con un ‘thriller’ sobre el miedo a los pobres

Mañana, a las 19.00 horas, en la Casa de Colón, en una sesión gratuita, la directora presentará su última película Plaza París (2017), un thriller sobre la violencia que genera el miedo a la marginalidad y la pobreza con el que, sin buscarlo, ofreció algunas claves de los motivos por los que Bolsonaro ascendió al poder. «La película surgió hace unos diez años. Mi hermana es psicoanalista y dirigía un centro de investigación en la universidad que trabajaba con personas excluidas. Un día me contó que estaba teniendo problemas con las jóvenes que participaban en el proyecto porque no conseguían trabajar con la violencia, empezaron a sentir la violencia y el miedo del otro». Ese fue el punto de partida de un thriller en el que la realidad social, que Murat pudo palpar a través de numerosas entrevistas previas, interfirió en la película. «Parece una anunciación de lo que iba a pasar», abunda la realizadora que construyó esta historia de terror «a partir del miedo de la clase media para ver qué puede pasarle a una persona aparentemente progresista que, por miedo, se transforma en una persona racista y deshumanizada. La película trata de las consecuencias del miedo», comenta la realizadora cuya película tuvo distribución comercial en las salas de Brasil, de México y de Argentina. «Fue muy bien allá –dice sobre el último país– estuvo entre las películas más vistas durante algunos meses». De hecho, el interés que suscitó entre los espectadores latinoamericanos se debe a que en esos países la violencia está muy presente. «Se identificaban mucho con la película porque, aunque la realidad es diferente, la base es la misma», dice la cineasta que se muestra pesimista respecto al futuro del cine brasileño. «Uno de los lemas de este gobierno es pelear contra la cultura y todos los mecanismos que permitieron que se llegaran a producir 160 películas al año en Brasil. El sector llegó a tener relevancia económica, empleando a unas 300.000 personas al año, y ahora todo eso se ha desmantelado», añade la creadora cuyo trabajo se ha visto marcado por la experiencia que vivió de joven, cuando a los 20 años, luchó en el Movimiento Revolucionario 8 de octubre contra la dictadura militar de 1964, por lo que pasó tres años y medio en prisión y fue torturada. «Si has estado al límite de la supervivencia es imposible que no te afecte. Te preguntas: ¿cómo alguien puede llegar a hacer esto? ¿qué es la humanidad? ¿qué es la violencia? Esas preguntas están en todas mis películas», dice Murat, que confía en la fuerza y diversidad del feminismo para hacer frente a la extrema derecha y trabajar por una sociedad más humanizada.