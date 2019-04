Los rodajes escandinavos se intensifican

El próximo 17 de junio, tras 50 días de rodaje, culmina la grabación de la serie Playa del Embassy, de la productora sueca Brain Academy, en distintas localizaciones interiores y exteriores grancanarias.

Ultima su desembarco en la isla la serie finlandesa The Peacemaker, tal y como avanzó este periódico en su edición impresa del pasado 8 de febrero. «En otoño se rodará en la isla un largometraje nórdico», avanzó ayer Michael Friedl, gerente de la empresa Seven Island Film, que presta sus servicios para Playa de Embassy.

«El próximo año, en febrero, se rodará otra serie de televisión nórdica y en la primavera de 2020 traemos a Gran Canaria una película norteamericana», añade Friedl, que con Seven Island Film hizo posible el rodaje del largometraje familiar danés Padre de cuatro (Father of Four), en 2017.

Este profesional, que lleva las riendas de esta productora que presta servicios en la isla desde hace 22 años, destaca que Gran Canaria se ha hecho un hueco en la industria audiovisual nórdica gracias a su variedad paisajística y a los incentivos fiscales. «Les ha sorprendido poder rodar en un mismo sitio en unas dunas, en la playa, en el campo, entre montañas o en una gran ciudad», apunta sobre la capital grancanaria, que en Playa del Embassy se transforma en México Distrito Federal.

Esta comedia televisiva de diez capítulos, que en un principio se llamaba Ambassador y cuyo aterrizaje en Gran Canaria también adelantó CANARIAS7 el pasado 8 de febrero, tiene instalado su cuartel general en el Hotel Blue Bay de Bahía Feliz, en San Bartolomé de Tirajana.

En la mañana de ayer, la piscina de este establecimiento fue el lugar elegido para rodar varias escenas. También se graba habitualmente en varias de las veinte habitaciones que tiene el equipo reservada y en unas oficinas de sus instalaciones se lleva a cabo parte de la postproducción del material rodado cada jornada.

Michael Friedl adelanta que en el rodaje de Playa del Embassy trabaja medio centenar de personas, además del reparto, y que buena parte del equipo está integrado por profesionales locales o que tienen fijada su residencia en el archipiélago canario.

«Eso es muy importante, porque abarata costes para que las producciones internacionales vengan a rodar aquí», explicó ayer en Bahía Feliz.

Playa del Embassy cuenta la historia de un grupo de personas «ligeramente disfuncional», que trabaja como guías turísticos en un hotel familiar grancanario y con un jefe que les hace la vida imposible.

Toda esta parte se rueda en el sur de la isla, mientras que la ficción que se desarrolla en la embajada sueca en México DF cobra vida en distintas localizaciones de Las Palmas de Gran Canaria.

En marzo de 2020 está previsto el estreno de esta serie en la pequeña pantalla sueca. Posteriormente se emitirá en Noruega y Dinamarca.

Daniel Ottosson y Peter Settman dirigen los diez capítulos, con un reparto encabezado por Henrik Hkelt, Malin Persson, Richard Ulfsäter y Cecilia Forss.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero insular Raúl García Brink visitaron ayer el rodaje de esta producción sueca en Bahía Feliz.

«El año pasado se rodaron seis películas y una serie en la isla, que dejaron un retorno de unos 15 millones de euros. A estas alturas, para este año tenemos confirmadas seis películas y cuatro series de televisión», avanzó Antonio Morales.