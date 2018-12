Los estrenos se adelante este puente

Roma

Basada en la novela de Robert Moore A Time to Die: The Untold Story of the Kursk Tragedy, la superproducción KURSK relata la lucha por la supervivencia de los 118 hombres a bordo del submarino ruso K-141 Kursk después de que dos fuertes explosiones tuvieran lugar en el interior del aparato. La película también relata los intentos de la Armada Rusa por ocultar el incidente y la lucha de los familiares de los afectados por saber la verdad. Una historia real que tuvo lugar en el año 2000 y que sacudió el mundo haciéndole volver a los tiempos de la Guerra Fría.