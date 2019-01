$!Las películas más esperadas del 2019

1. Once Upon a Time in Hollywood

Tarantino es uno de los más grandes de la historia dirigiendo, y cada película suya pasa automáticamente a la historia. El creador de una de las cintas de culto más importantes, Pulp Fiction, regresa con lo que será una de las películas del año. Reparto de lujo con Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, que recreará los asesinatos del tristemente célebre Charles Manson.

2. The Irishman

Si la de Tarantino será la novena película, en The Irishman veremos la novena colaboración entre unos de los dúos más aclamados del cine, Martin Scorsese y Robert de Niro. El género de cine negro está celebrando que ambos vuelvan a la carga con la historia de Frank Sheehan, un funcionario sindical y asesino a sueldo vinculado a la muerte de Jimmy Hoffa. Y lo mejor de todo, Hoffa estará interpretados por Al Pacino.

3. Silvio (y los otros)

Hablar de Paolo Sorrentino es hacerlo de uno de esos directores geniales del cine europeo, que con su inconfundible estilo, reúne a una legión de seguidores. La gran belleza o La juventud, así como la serie The Young Pope, son algunos ejemplos de la grandeza del italiano. En esta ocasión acaba de estrenar su particular visión de la vida y obra de Berlusconi, interpretado por el gran Toni Servillo.

4. Toy Story 4

Marcó un antes y un después en el cine de animación, y sobre todo en varias generaciones. Siempre es una alegría saber que Woody, Buzz Lightyear y el resto de juguetes vuelven a la acción. Es uno de los platos fuertes para este año y para todas las edades.

5. El Rey León

Otras dosis para los amantes de Disney, que prepara un año histórico. Esta es una de sus grandes apuestas en muchos años, y la sorpresa fue tan grande como la alegría de los millones de fanáticos que acumula por todo el mundo. Es tal la expectación en relación al regreso de El Rey León, que su tráiler superó el millón de visualizaciones en pocas horas.

6. Beautiful Boy

Está arrasando en todos los grandes festivales, y es una de las películas de autor más esperadas del año. Protagonizada por Timothee Chalamet (Call Me by Your Name), narra la historia de la adicción a la metanfetamina de un joven y su intento de recuperación visto desde la mirada de su padre (Steve Carrell).

7. The Joker