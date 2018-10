‘Las cinéphilas’ reivindica una forma de ver películas en extinción

Para abrir boca, esta lunes, a las 19.00 horas, en el Cicca, la cineasta argentina María Álvarez presentará Las Cinéphilas, su primer largometraje documental que se proyectó en el Festival de Locarno y que le valió, entre otros reconocimientos, el Premio del Público en el festival Bafici 2017, al igual que en otros tres festivales, el de Ourense y los de Graba Mendoza y Raíces, en Argentina. «El premio del jurado proviene de personas entendidas en cine, el del público es una cosa más visceral. Que el público premie una película de autor es muy sorprendente. La película llega a la gente de un forma muy especial. Incluso a los que no son cinéfilos», indica Álvarez en una conversación telefónica.

De hecho, Las Cinéphilas ha tenido un recorrido muy satisfactorio. «Nunca imaginamos que iba a estar en más de 30 festivales de casi 18 países. No lo imaginamos ni remotamente. Pensábamos que iba a ser una obra de arte para un museo. Jamás imaginé que tanta gente la iba a querer ver», explica la realizadora que aspiraba a exhibirla en esas salas que resisten a la invasión de la industria cinematográfica y divulgan lo más granado del cine. «La película es un homenaje a las salas culturales y cine fórums que proyectan películas gratis o casi gratis. Queremos que sigan existiendo, porque si no el cine comercial lo acaparará todo y, cuando sea vieja, quiero que sigan existiendo para poder ir», resalta la autora.

De hecho, las protagonistas de su película son seis mujeres de tres nacionalidades –Argentina, España y Uruguay– de edades comprendidas entre los 76 y 90 años que cumplen religiosamente con un ritual: el de ir al cine. «Toda la película está recorrida por una sensación de extinción por los años de las protagonistas y porque esta forma de ver las películas también está en peligro de extinción. La película transita por la sensación de que con ellas se va una manera de ver el cine», recalca.

Sin embargo, cada una de las protagonistas es diferente y tiene una visión distinta sobre lo que es el cine. «Algunas siguen las críticas y son conocedoras del cine de autor, y otras simplemente van al cine esperando ver algo que les guste a ellas o para ver historias de un país o con un idioma que no tiene nada que ver con el suyo. No les importa si el director es conocido o no, o si catalogan la película como buen cine», asegura Álvarez que, sin embargo, encontró en ellas un denominador común: «tienen un mundo interior muy grande y la curiosidad intacta».

La idea del documental surgió hace mucho tiempo. «Cuando era estudiante, veía a estas señoras que iban al cine. En esa época de juventud las veía muy lejos de mí. Fui creciendo y me dije: estoy más cerca de ellas que de aquella estudiante y empecé a buscarlas». Las encontró entre el público de los festivales de cine de Mar del Plata y de Buenos Aires, en la Filmoteca de Madrid y en salas de Montevideo.