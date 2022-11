El largometraje 'Wake Up' se rueda en Gran Canaria El filme, que dirige el trío de cineastas canadienses RKSS es una producción de Borsalino, que arrancó en la isla a finales de octubre

'Wake Up' cobra forma en Gran Canaria. / c7

'The Curse' no es la única producción cuyo rodaje ha recalado en estos momentos en Gran Canaria. La isla también acoge la grabación del largometraje 'Wake Up', que dirigen RKSS -siglas de Roadkill Superstars, es un trío de cineastas formado por los canadienses François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell-.

Es un proyecto de Borsalino Productions que aterrizó en Gran Canaria a finales de octubre.

La película, según las fuentes consultadas, se desarrolla en torno a un grupo de jóvenes que asume un reto que está de moda en las redes sociales: pasar una noche encerrados en un gran almacén y compartir la experiencia en directo. Pero descubren que no están solos en ese enclave y todo cambia.

Un momento del rodaje de 'Wake Up'. / c7

RKSS se estrenaron con el filme 'Turbo Kid' (2015), al que le siguió 'Verano del 84'.