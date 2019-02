‘La sala’, donde nada es lo que parece

Continuos saltos en el tiempo, giros inesperados de guion y una trama trepidante son los ingredientes de esta nueva propuesta

«No lo dudé ni un segundo, desde que aterricé llamé a mi agente para decirle que sí, que quería hacerlo», contó ayer tras la presentación del capítulo piloto, «porque es una serie intensa de personajes muy potentes, con mucho contenido, llena de intriga, tensión y misterio, que va dejando muchas preguntas abiertas y en la que nada es lo que parece. Hay que verla hasta el final para que todo se aclare», añadió la intérprete conejera.

Para Goya Toledo haber rodado en Canarias con una productora canaria –la serie está coproducida por Gestión Audiovisual de Canarias (Can Can), empresa participada por la editora de CANARIAS7, junto a Isla Audiovisual y Funwood Media– supuso un aliciente añadido.

«Viví mucho tiempo en Las Palmas de Gran Canaria, pero hacía años que no volvía para pasar tres meses», señaló, «y volver ha sido una experiencia vital increíble, llena de momentos emocionantes, con la gente, con los lugares. Ha sido muy importante para mí», añadió.

Para Sofía Marrero, otra actriz canaria que participa en La sala, en el papel de Ivanka, una víctima de la trata de blancas perseguida por la mafia, el rodaje le pilló «al lado de casa».

«Yo vivo en Gran Canaria, así que para mí fue lo más cómodo del mundo, además de un lujo trabajar en mi tierra con estos grandes actores como compañeros», expuso en el estreno para la prensa, «que me han acogido como una hija, me han ayudado a quitar los miedos y de los que he aprendido muchísimo», añadió.

Las dos intérpretes isleñas comparten pantalla con Francesc Garrido, Natalia Rodríguez y Raúl Prieto, que dan vida a los demás personajes protagonistas.