La carta de presentación de Aarón Gómez opta a un Goya

Acción y humor son los principales elementos con los que tuvo que lidiar Aarón Gómez en el cortometraje Como yo te amo, del director Fernando García Ruiz, su primer trabajo como actor en una producción profesional que compite a los premios Goya que se celebrarán el próximo 3 de febrero.

«Fue un reto bonito. No fue fácil hacer un personaje con acento peninsular. Además, se rodó en Madrid en verano en plena ola de calor. Siempre me toca rodar cuando hay una ola de calor», explica el cómico canario popular por sus vídeos virales de Youtube.

La fortuna ha marcado su debut en una producción con medios y equipos profesionales: Como yo te amo ya ha recorrido 130 festivales y ha ganado 45 premios, entre ellos, cinco o seis para Gómez en calidad de mejor actor. «Se ha visto en festivales de todo el planeta; en Serbia, Estados Unidos, Francia... Ha rulado mucho y ha ido muy bien. Ha gustado en muchos sitios y se han divertido riéndose de mi cara», comenta en conversación telefónica.

«Me dio la oportunidad de trabajar con un equipo con un bagaje espectacular. Era y soy novel. Con poquita calle. Este era el primer trabajo que hacía con una buena producción. Era aterrador», confiesa el actor que ya había participado en sendos cortos de Carlos Castillo y de Cándido Pérez Armas, además de en Mambo, una webserie dirigida por el también canario David Sainz que se ofrece en el portal de contenidos Playz de RTVE. «Mis allegados me empiezan a considerar como actor, aunque yo me considero un entretenedor. Soy como un niño que descubre la plastilina e intenta hacer cosas», sostiene Gómez. Sin embargo, a pesar de su modestia, tiene conocimientos suficientes como para embarcarse en este ámbito porque cursó estudios superiores de Arte Dramático. «Tengo la carrera y voy probando según me dan papeles. Pero aún no me considero actor porque respeto mucho a los artistas que dedican su vida a la interpretación», afirma Gómez, que en unas semanas asistirá a la gala de los Goya en el Madrid Marriott Auditorium Hotel. «No me prodigo mucho por galas y festivales, no soy socialmente activo, pero esto se vive una vez en la vida. Es una novelería y la atesoraré. Voy a disfrutar de la purpurina y las luces. Aunque lo que me hace más ilusión es seguir currando con gente a la que admiro», confiesa.

A pesar del éxito de Como yo te amo, al que se puede acceder a través de Youtube, aún no le han surgido nuevos proyectos cinematográficos a raíz de este corto. «Fernando García se va a lanzar a un largo. Espero que cuente conmigo», deseó en voz alta.